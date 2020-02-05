كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - شالات الفرو للسهرات والكاجوال لم تعد مجرد ترند في 2020، بل أصبحت روتينًا أساسيًّا في فصل الشتاء: إنه عمليّ، ستايل، وأنيق. حتى مجرد لمسة الشال على شكل وشاح ملوّن على المعطف، يمكن أن تجعل الصباح الشتوي أكثر إثارة. والأكثر من ذلك، بفضل شالات الفرو، يمكن تحويل المعاطف القديمة إلى اتجاه جديد بفضل الاكسسوار الدافىء والحيوي: وشاح مقلّم مثلًا سيضيف إشراقًا على اطلالاتِك.

تنسيق الشال الملون

Salvatore Ferragamo



الطريقة الأكثر أمانًا لارتداء الفراء الملون، هي تنسيقها على ألوان محايدة. يمكنكِ التمسك بالأسود أو الأبيض، أو تجربة ألوان محايدة أخرى مثل الرمادي أو البني. تكمن الفكرة في جعل باقي ملابسك تبدو مخفية، وتسليط الضوء على الفراء.

تنسيق الشال مع الجلد فكرة جيدة، وننصح بها كما الجينز.

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تنسيق شالات الفرو مع الجينزأو الجلد

gucci



اِمنحي ستايل الدنيم الخاص بكِ أو الجلد بعض الحيوية عن طريق لفّ وشاح من الفرو. على ستايل هوليوود القديمة. شالات مارك جاكوبس البحرية على سبيل المثال، أو إيما بروين التي طغت الأنوثة والرقي على شالاتها. أو سكارف ذات اللونين من إيكو ديزاين، أو الشال المنمّر من ترينا تارك.

نصائح لعدم إضاعة الشال

شالات فرو

كل عام نخسر أوشحة، قد ننساها في أحد الأماكن التي زرناها، أو أقعناها في بركة ثلجية، أو خلال ركضنا للحاق بالميترو عند السفر، حيث لا نلاحظ فقدان الشال إلا بعد عودتنا إلى المنزل. لا تقلقي بعد اليوم، الحل هنا: ضعيه في حزام سترتكِ للحفاظ على أمانه تمامًا. للحفاظ على رقبتكِ دافئة، لفّيه حولها جيدًا.

مزج شالات الفرو مع الفساتين المطبعة والملونة. وشاح الفرو الملوّن هو اكسسوار بحدّ ذاته، لكنّ هذا لا يعني أنه لا يمكنكِ ارتداء اكسسوارات مع فساتين سهرة ملونة أو مطبعة. المفتاح هو الاعتدال. يمكنكِ مزج وشاحكِ بطبعة جميلة أو بألوان أخرى صارخة

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تنسيق لون السكارف مع ألوان الملابس

Raccoon

يمكنكِ ارتداء وشاح فرو ملوّن واكسسوارات أخرى من اللون نفسه أيضًا. ولكن تأكدي من الحفاظ على ما يميّز السكارف الفرو هنا عن ملابسكِ المحايدة والكلاسيكية.

النجمات بشالات فرو للسهرات

ليزو وكندال جينير



ظهرت النجمة الأميركية ليزو هذا الشهر بشال فرو على السجادة الحمراء خلال حفل غرامي 2020. الفستان كان أبيض اللون من توقيع دار فيرساتشي، مزينًا يدويًّا بكريستالات سواروفسكي، وكذلك الشال كان أبيض. من ناحية أخرى، وفي جلسة تصوير تم تصوير كايلي جينر لأول مرة وهي تُظهر ملابسها البيضاء من شانيل. كانت ترتدي بدلة بيضاء كاملة الجسم مع وشاح مصنوع من فرو الأرنب ، والذي يكلف حوالى 2000 دولار.