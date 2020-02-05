أجمل فساتين سواريه للمحجبات لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - شهد أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس الكثير من التصاميم الراقية والمميزة للفساتين، والتي ناسبت الكثير من أذواق الصبايا، خاصًة المحجبات منهن، ليكون حديثنا اليوم عن أجمل فساتين سواريه تناسب المحجبات، اخترناها لكِ لتتألقي بها في ربيع وصيف 2020، من أشهر دور الأزياء العالمية.



الفساتين الشيفون الناعمة من ديور Dior

الفساتين الشيفون الناعمة من ديور Dior





قدمت لنا ديور مجموعة مميزة بلمسة مخملية للفساتين الراقية، اخترنا لكِ منها هذا الفستان الأبيض من الشيفون الحريري، مع الأكمام الطويلة، والكشكشة الملفوفة من الجزء الأمامية، تمنحكِ مظهر أكثر رشاقة، مناسبة للصبايا النحيفات والمملتئات أيضًا.

من الممكن أن تعتمديها بكل بساطة مع كلتش أبيض بلمسات ذهبية، وجزمة أنيقة باللون الأبيض، لاطلالة محايدة فخمة.

تابعي المزيد: فساتين كم طويل للمحجبات موضة ربيع 2020





فساتين التويد المترفة من شانيل Chanel

فساتين التويد المترفة من شانيل Chanel





أبدعت دار شانيل هذا العام في أن تعتمد فساتين تتميز بالاحتشام والرقي، لتوضح الثيم الخاصة بمجموعتها لربيع وصيف 2020، والتي توضح من خلالها حياة مؤسسة الدار السيدة كوكو شانيل، وحياتها بالدير، لتنعكس لنا ملابس الراهبات بدرجات الأبيض والأسود، ومن ثم مرحلة الانفتاح بعد خروج كوكو شانيل من الدير، لنشاهد ملابس أنيقة من خامة التويد التي تشتهر بها دار شانيل.

على سبيل المثال شاهدنا الفستان المخطط بالعرض، مع الأزرار الأمامية، والرقبة العالية، مناسبة للصبيّة صاحبة الذوق الكلاسيكي، اعتمديه في مناسباتكِ البسيطة والرسمية.

Advertisements

تابعي المزيد: كارديجان صوف للمحجبات لاطلالة محتشمة في الشتاء





الفساتين البراقة من جيفنشي Givenchy

الفساتين البراقة من جيفنشي Givenchy





أما دار جيفنشي فكانت الازياء البراقة والمبهرة جزء كبير من مجموعتها، كهذا الموديل مع الأكمام المنفوخة، والتطريزات اللامعة الفضية، أنيق ومميز لمناسباتكِ المسائية الكبيرة والمهمة.

نسقيه مع كعب أبيض أو فضي، واختاري الكلتش اللامع إذا أردت تضيفين لمسة مبهجة للوك.

تابعي المزيد: ملابس محجبات باللون الزيتي لصاحبات البشرة الخمرية





الفساتين المخملية من إيلي صعب Elie Saab

الفساتين المخملية من إيلي صعب Elie Saab





أما إيلي صعب فقد وصف لنا كيف يمكن للصبيّة أن تتألق بأجمل الفساتين عندما تذهب لموعد مهم، لاطلالة أنيقة تشبه الأميرات، ودائمًا ما نجد بأزياء المصمم اللبناني تصاميم فساتين بأكمام طويلة محتشمة تناسب المحجبات، كهذا الموديل باللون الروز مع تطريزات الورود اللامعة، وحزام الخصر الذي يمنحكِ أنوثة طاغية.

اعتمدي مع هذا الموديل حجابكِ باللون الأبيض أو الروز من نفس درجات الفستان، وحذاء نود بدرجات البيبي روز الفاتحة، ليكتمل اللوك المخملي.

تابعي المزيد: تنسيق الفساتين الشتوي للمحجبات