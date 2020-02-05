قلادات شوكر أنيقة وجذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - تتمتع القلائد بمكانة كبيرة لها في عالم المجوهرات وفي قلوب السيدات، فهي القطع القادرة على منح الإطلالة فخامة ورقي من دون تكلّف خاصة إذا جاءت بتصاميم بسيطة وناعمة.

ومع بداية كلّ موسم تسعى دور المجوهرات العالمية إلى تقديم العديد من القلائد ذات التصاميم المتنوعة والمختلفة لتتناسب مع الإطلالات كافة، سواء كانت إطلالات رسميّة أو إطلالات كاجوال. واستطاعت هذا الموسم أن تلفت الشوكرز الأنيقة الأنظار بتصاميمها وترصيعها الجذاب واللافت.

إذ جاءت من الذهب أو الجلد، ومرصعة بأجمل الأحجار الكريمة.



قلائد شوكر من الجلد

قلادة شوكر من الجلد الوردي بتصميم لافت من Gucci



برزت هذا العام خامة الجلد في العديد من قطع الملابس والأزياء، كما غزت عالم المجوهرات أيضاً، إذ رأيناها حاضرة بالعديد من التصاميم الفاخرة سواء كخامة أساسية مستخدمة أو إلى جانب الذهب والفضة.

وقد استطاع الشوكر من قوتشي Gucci من إبهار الجميع، خاصة وأنه جاء باللون الوردي الزاهي والمميز بتصميم رفيع، وجاء داخل القلادة من القماش المزين بنقشات، في حين رُصع من الخارج بحبّات اللؤلؤ ذات اللون الوردي، الأبيض والرمادي.

أما برادا Prada فقد قدمت شوكر باللون الأسود من الجلد الفاخر، جاء بتصميم عريض نوعاً ما وبرزت العديد من النقشات والأحجار عليه.



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قلائد شوكر باللون الذهبي

قلادة شوكر باللون الذهبي بتصميم مميز من Alexander McQueen



بطبيعة الحال لا يمكن التخلي عن اللون الذهبي في قطع المجوهرات، خاصة وأنه جاء هذا العام مزيناً قطع الشوكر اللافتة والمبهرة.

وقد لاقى الشوكر من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen إعجاب الجميع بتصميمه الغريب والفاخر، حيث جاء من دون أي ترصيع، وتميز بلونه الذهبي الناصع وبتصميمه الذي جاء من قطعة حديدية مدورة.

أما Isabel Marant فقد قدمت شوكر يناسب الإطلالات الكلاسيكية بشكل مؤكد، إذ جاء مرصع بحبّات ذهبية بتصميم كروي، تراصفت بجانب بعضها البعض.



قلائد شوكر مرصعة بأحجار كريمة

قلادة شوكر مرصعة بالأحجار الكريمة الفاخرة من Miu Miu



لا يمكن أن تمر قطعة المجوهرات من دون أن نرى الأحجار الكريمة اللافتة تزينها وتمنحها أسلوباً فريداً خارج عن المألوف.

وهذا ما رصدناه في القلادة الشوكر من ميو ميو Miu Miu التي جاءت بتصميم رفيع للغاية، برزت فيها الترصيع بالأحجار الكريمة الملونة بشكل كبير، إذ احتوت على أحجار بألوان الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأزرق وغيرها الكثير.

أما دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana فقد قدمت شوكر مميز بتصميمه إذ جاء على شكل صفّين من الأحجار الناعمة التي حملت تدرجات اللون الوردي، في حين تدلى منها أحجار باللون نفسه أيضاً.



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