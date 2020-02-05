قبل العودة للمدارس.. كيف تحضرين "لانش بوكس" لطفلك بشكل آمن

واحدة من المهام التي تقع على عاتق الأمهات، هي تحضير "اللانش بوكس" لطفلها، والذي يأخذ الكثير من وقتها، خاصة إذا كان لديها أكثر من طفل، وتوجد بعض الممنوعات على الأم الابتعاد عنها عند تحضير وجبات الأطفال داخل لـ "لانش بوكس".

تقول نادين سعيد، خبيرة تغذية، عند تحضير وجبات الأطفال يجب أن تحرص الأمهات على الابتعاد عن العصائر المغلفة لاحتوائها على مواد حافظة، ويمكن استبدالها بالمشروبات الطبيعية.

وتابعت "نادين"، اثناء حديثها لـ "هُن"، يجب على كل أم التقليل من المقليات داخل "اللانش بوكس"، والاكتفاء بها يومين فقط في الأسبوع، ويمكن إضافة زيت زيتون، والابتعاد عن المواد الحافظة واللحوم المصنعة.

وأضافت، ضرورة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية مرة واحدة فقط، واستبدالها بالزجاجات الزجاج، لخطورة استخدام البلاستيك أكثر من مرة.

وعن اختيار"اللانش بوكس"، يجب اختيار النوع المدون أسفله "bbfree"، والمقصود بهذه العبارة، عدم وجود المادة المسرطنة في البلاستيك، والابتعاد عن شراء "لانش بوكس"، غير مدون عليه هذه العبارة.

وتقوم بعض الأمهات بتغليف السندوتشات الساخنة في ورق الفويل، ويمثل ذلك خطورة على الصحة، وذلك لتفاعل السخونة مع الأطعمة والألمونيوم، كما يتفاعل ورق الفويل مع الفواكة الحمضية.

أخطار تسمم الألومنيوم

يتسبب تسمم الألومنيوم الذي يستخدم في تحضير الطعام، بمجموعة من الأضرار على طفلك منها:

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الإمساك.

تساقط الأسنان.

عدم التركيز.

وجع مستمر في البطن.

يسبب تسمم الكالسيوم في الجسم.

محتويات اللانش بوكس

يجب أن يحتوي اللانش بوكس، المقدم لطفلك على مجموعة من العناصر الغذائية التي تزيد تركيز طفلك منها:

الفواكه لأنها مصدر طبيعي للسكر وخاصة الفراولة والتوت.

تناول المكسرات.

الأطعمة التي تحتوى على بروتين مثل البيض والألبان والخضار مثل السوتيه.

عين الجمل.

تقليل الحلويات.

سمك السالمون.

الفواكه المجففة مثل المشمشية والزبيب والفشار وبذور الشيا.