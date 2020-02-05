بعد تحديد معايير الجمال.. روبرت باتينسون أكثر الرجال وسامة في العالم

دائما ما يقع البعض في حيرة من تحديد معايير الجمال عند الرجال، إلا أنه وفقًا لأحدث تقنيات رسم الخرائط التي ابتكرها جراح التجميل جوليان دي سيلفا، أصبح الممثل الإنجليزي، روبرت باتينسون، أكثر الرجال وسامة في العالم.

وحصل "باتينسون"، البالغ من العمر 33 عاما، على معدل 92.15%، حسب الصيغة الرياضية التي وضعها جراح التجميل، وفقًا لـ "سبوتنك".

واحتل الممثل هنري كافيل، نجم مسلسل "ويتشر"، المرتبة الثانية، وتبعه الممثل برادلي كوبر، أما الممثل براد بيت، فقد حصل على المرتبة الرابعة.

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وتراجع الممثل جورج كلوني، إلى المرتبة الخامسة، بعدما كان يحتل المرتبة الأولى بسبب تغيير في تناسق الوجه إثر التقدم في العمر.

وحصل اللاعب ديفيد بيكهام، على المرتبة السابعة بمعدل 88.96%، وهو يملك نسبة شبه مثالية في حجم أنفه وشفتيه.

من جهته كشف جراح التجميل، "دي سيلفا"، في أكتوبر عام 2019، أن وجه العارضة بيلا حديد هو الأقرب إلى المثالية، حسب خريطته.