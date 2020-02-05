القومي للمرأة: استقبلنا 14 ألف شكوى خلال 2019 وتم حل 70% منها

قالت أمل توفيق، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إنه تم استقبال حوالي 14 ألف شكوى خلال عام 2019، وتم تقسيمها إلى شكاوى أحوال شخصية، واجتماعية، مشاكل في الميراث، والعمل، لافتة إلى أنه تم تأسيس مكتب الشكاوى عام 2001، بعد عام من إنشاء المجلس، وتوجد له فروع في 27 محافظة.

وأضافت "توفيق"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أنه يوجد فريق عمل تابع للمجلس القومي للمرأة مكون من 50 محاميا وإخصائيا نفسيا واجتماعيا على مستوى الجمهورية، وحوالي 450 محاميا متطوعا لرفع القضايا بالمجان، مشددة على أن فريق العمل مدرب لاستقبال السيدات وحل المشكلة التي لديها، وإعطائها النصيحة التي تحتاجها لتكون لديها القدرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وتابعت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن 65% من الشكاوى تأتي عن طريق قدوم السيدات للمكتب، والاستشارات القانونية تتم عن طريق التليفون وتمثل 35%، مع العمل على تطوير مكتب الشكاوى ليستوعب جميع المشكلات الخاصة بالمرأة.

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وأوضحت "توفيق"، أن القضايا الأكثر للمرأة تبدأ معها في قضية الزواج المبكر، وعدم وجود فرصة عمل لها، وبدء حياتها بالمسؤلية عن أسرة وتكون هي العائل لأن زوجها اختفى من الصورة، مؤكدة أن نسبة النجاح في حل المشكلات وصلت إلى حوالى 70%.

وأشارت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس هدفه توعية السيدات على كافة القضايا الوطنية أو القضايا الخاصة بالسيدات، من خلال التجول في القرى والنجوع، وعمل ندوات وطرق أبواب، وحاليا يتم العمل على المسرح التفاعلي وأنشطة للسيدات تمارسها لجلب الرزق.