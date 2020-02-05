بصورة نادرة من "زمن الفن الجميل".. ابنة فريد شوقي تنعى نادية لطفي

بصورة من الزمن القديم، جمعت بين الفنان فريد شوقي والفنانتين مديحة كامل ونادية لطفي، يعود تاريخ التقاطها لسنوات ماضية، ظهروا خلالها أثناء تبادلهم الضحكات، نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، نادية لطفي، "لويزا السينما"، التي توفيت أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ83 عاما، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

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وأرفقت رانيا فريد شوقي، تعليقًا على الصورة قائلةً: "الله يرحمكم ويجعل مثواكم الجنة، الزمن الجميل لأن ناسه جمال، أول بطولة للفنانة نادية لطفي في فيلم سلطان، مع فريد شوقي، وآخر فيلم ليها برضة مع أبويا منزل العائلة المسمومة، والفنانة مديحة كامل في بدايتها اشتركت معاه في فيلم 30 يوم في السجن، عزائنا الوحيد أن احنا مازلنا مستمعين بفنكم".

وفاة نادية لطفي

وكانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورا خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية، حتى وافتها المنية أمس الثلاثاء.