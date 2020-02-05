بـ"ملابس سوداء".. أول ظهور لـ مايا مرسي عقب وفاة نجلها

بأزياء سوداء فضفاضة، أطلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، خلال استقبالها الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، بمقر المجلس بالقاهرة، في أول ظهور لها عقب وفاة نجلها أمين تامر، منذ أسابيع.

وظهرت "مرسي"، بسترة فضفاضة مزينة بنقاط سوداء، بالإضافة إلى بنطلون غير منقوش، فيما ارتدت "أرورا" أزياء قاتمة اللون ووشاحا أسود.

وجاء اللقاء، للتحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بالمنتدى، والذي سيعقد لأول مرة في مصر، خلال شهر مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لبيان "القومي للمرأة".

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي للمرأة، دُشن منذ 25 عاما، بمشاركة أكثر من 100 ألف عضو من السيدات الملهمات، مما يزيد عن 150 دولة حول العالم، ويقام المنتدى للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث ينظم في مصر خلال شهر مارس 2020، ويحضره أكثر من 1000 سيدة من السيدات الرائدات في مصر، ومن مختلف الدول حول العالم، ويتضمن مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، هذا بجانب العديد من المواضيع الأخرى.

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وفاة نجل مايا مرسي

أعلنت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، نبأ وفاة نجل رئيسته، 14 يناير الماضي، قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمه الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة".

وشهد العزاء، حضور العديد من الوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين، أبرزهم، انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، والفنانة إسعاد يونس.