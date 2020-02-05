آخرها مزقت خطابه أمام الكاميرات.. ترامب وبيلوسي عرض مستمر من الصراعات

جدالات وصراعات مستمرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، كان آخرها تمزيق الثانية خطاب الأول بعد رفضه مصافحتها.

فيديو انتشر سريعا عبر وكالات الأنباء العالمية، ومنها لرواد التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بيلوسي تمزق خطاب ترامب، مباشرة على الهواء، بعد انتهاء الأخير من خطابه فجر الأربعاء، حيث ألقى خطابا، لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، بعد أن رفض مصافحة بيلوسي، التي ترأس ملف محاكمة عزله، عند دخوله القاعة في واشنطن لإلقاء الخطاب.

وبعد تسليمه نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن "ترامب"، رفض مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب، بحسب "سكاي نيوز"، فقامت بتمزيق خطاب الرئيس.

ليست اللقاءات الرسمية فقط هي ما حملت المواقف العدائية بين المسؤولين البارزين في الولايات المتحدة، بل العلاقات بينهما توترات عدة سواء عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي:

ترامب يرفض مصافحة بيلوسي

رفض ترامب مصافحة بيلوسي، التي ترأس ملف محاكمة عزله، في مجلس النواب، عند دخوله القاعة في واشنطن لإلقاء الخطاب.

وبعد تسليمه نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن ترامب رفض مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب.

وبعد انتهاء "ترامب"، من إلقاء كلمته، وخلال تصفيق الحضور، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب التي سلمها ترامب لها.

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بيلوسي تمزق خطاب ترامب أمام الكاميرات

مزقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مباشرة على الهواء، بعد انتهاء الأخير من خطابه فجر الأربعاء. وألقى الرئيس الأمريكي خطاب حالة الاتحاد، الذي استمر لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

تصفيق ساخر بعد خطاب عام 2019

تداول رواد التواصل الاجتماعي عام 2019، صورة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وزعيمة الأغلبية الديمقراطية المعارضة نانسي بيلوسي، وهي تصفق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطريقة تحمل السخرية، بينما كان يخطب في الكونجرس.

وانتشرت الصورة مجددًا في وسائل الإعلام الأمريكية، بعد بدء بيلوسي في الإجراءات البرلمانية لعزل ترامب، بحسب "سبوتنك".

ترامب: أسميها نانسي العصبية

قال ترامب في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس في يونيو 2019 : "أسميها نانسي العصبية.. نانسي بيلوسي كارثة.. إنّها كارثة"، في حديثه خلال زيارته مقبرة في فرنسا لقتلى الحرب من الجنود الأمريكيين.

جدالات وحروب كلامية مستمرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إذ أعربت الأخيرة عن "سأمها" من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، ووصفته بأنّه "القائد الأعلى للتشتيت"، خلال ردها على أحد الأسئلة الصحفية في مؤتمر في واشنطن بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها الرئيس الأمريكي، حين وصف ترامب بيلوسي، التي تعد أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنّها "عار.. وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام".

بيلوسي: كلمات الرئيس تزن طنًا وخطاباته البغيضة والتحريضية تخلق خطرًا حقيقيًا

قالت نانسي بيلوسي بعد دعوتها لترامب بحذف تغريدة "تحريضية" على "تويتر"ضد عضو الكونجرس المسلمة إلهان عمر في أبريل 2019: "كلمات الرئيس تزن طنًا، وخطاباته البغيضة والتحريضية تخلق خطرًا حقيقيًا. ويجب على الرئيس ترامب حذف ذاك الفيديو الخطير الفظ".