صور.. بعد وفاة والدتها.. معلومات عن ملكة الجمال هبة السيسي

رحلت والدة الفنانة وملكة جمال مصر سابقا، هبة السيسي، عن عالمنا، مساء أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية تعرضت لها مؤخرًا، فيما لم يُحدد موعد الجنازة والعزاء بعد.

وكانت أعلنت "السيسي"، أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في 27 يناير الماضي، عن تعرض والدتها لوعكة صحية، من خلال منشور قالت خلاله "أمي في غيبوبة يارب الشفا من عندك".

ويقدم "هُن"، في السطور التالية، معلومات عن ملكة الجمال السابقة، هبة السيسي.

- ولدت في 28 أبريل 1983، وتبلغ من العمر 36 عامًا

- تخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة.

- بدأت مشوارها الفني كموديل للإعلانات والفيديو كليب.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، لتعمل بعدها بالتمثيل.

- شاركت في تقديم برنامج الهواة "سوبر ستار".

- شاركت في فيلم "كتكوت"، مع الفنان محمد سعد عام 2006.

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7- تزوجت للمرة الأولى من رجل الأعمال كريم محمود، الشهير بكيمو، بعدما فاجأ الجميع بخبر برغبته في الزواج منها أثناء حفل عيد ميلاده عام 2011.

- انفصلت عن زوجها في 2014، بعد زواج دام لمدة 3 أعوام، أثمر عن ميلاد الطفلة "هيفين"، وجاء الانفصال في سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام.

- شاركت في مسرحية "ولاد اللذينة" عام 2007، والتي قام ببطولتها الفنان محمود الجندي وعمرو عبدالعزيز، ودارت أحداثها داخل فيلا في منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وفيها استعرض الكاتب أهم مشكلات المجتمع المصري والصراع بين الطبقات.

- من أعمالها التلفزيونية مسلسلات "ستات قادرة"، "شطرنج" و"الصعلوك".

- احتفلت هبة بعقد قرانها في 22 يوليو من العام الماضي 2019، بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور دنيا عبدالعزيز، في أول ظهور لها عقب وعكتها الصحية، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ونرمين ماهر وزوجها، مع حسام فارس، ياسمين جمال، ياسمين نيازي، حسام خليل، نور وهبة الجبالي، هاني أبو النجا، وغيرهم من الأصدقاء المقربين.