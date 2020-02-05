قبل العودة للمدارس.. 11 نصيحة لحماية أولادك من العدوى والفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عند بداية الفصل الدراسي الثاني بالمراحل التعليمية المختلفة، بعد انتهاء إجازة الفصل الأول.

ومع اقتراب المدارس والتكدس داخل الفصول قد تنتقل العدوى والبكتريا بسهولة إلى الأطفال، وذلك بسبب ضعف المناعة لديهم.

ومن هذا المنطلق يقدم الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، نصائح مهمة؛ لتحصين طفلك قبل بداية الدراسة، للحفاظ عليه من انتقال العدوى.

- قبل الذهاب للمدرسة، يجب إجراء فحص طبي وتحاليل للاطمئنان على صحته، وما إذا كان مصابًا بأمراض أم لا.

- احرصي على التغذية السليمة للطفل، ويجب تناول الكثير من البروتينات والنشويات، والفواكه والخضروات التي تعزز المناعة.

- يجب عليكِ أخذ طفلك التطعيمات الضرورية قبل العودة للمدرسة.

- عليك بنصحه بغسل اليدين باستمرار، واستخدام المياه والصابون لتجنب العدوى.

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- الانتباه عند إصابة طفلك بالأنيميا أو نقص الحديد، يجب استشارة الطبيب على الفور، لأنها تؤثر بالسلب على المناعة.

- شجعيه أن يستخدم مناديل معقمة على الفم أثناء العطس أو السعال، لتجنب انتشار العدوى والفيروسات.

- احرصي على تقليم أظافره قبل عودته للمدرسة، حيث إن الأظافر من أكثر الأماكن التي تكون عرضة للجراثيم والفيروسات وتنقلها للفم والعينين.

- تشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية قبل بدء الدراسة، حيث إنها تعزز صحة الجهاز المناعي، وتطرد البكتريا والجراثيم من جسمه.

- الحرص على إعطاء طفلك الفيتامينات اللازمة التي تساعد على تعزيز المناعة مثل فيتاميني "C" و"D".

- تطعيم طفلك ضد الإنفلونزا في بداية فصل الشتاء.

- تناول السوائل الدافئة، لتحسين وظائف الجسم، ورفع قدرة جهازه المناعي.