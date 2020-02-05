تطويل الأظافر القصيرة جدا.. نصائح وخطوات وأطعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 02:37 مساءً - تطويل الأظافر القصيرة جدًا حلم كل فتاة تعاني من عدم نمو أظافرها، فالأضافر الطويلة والصحية غاية جمالية تسعى النساء لتحقيقها نظراً لكونها واحدة من أبرز علامات جمال المرأة وجاذبيتها.

إليكِ في ما يلي طرق تطويل الأظافر القصيرة جدا إمّا من خلال خطوات العناية بالأظافر، ومن خلال نصائح وروتين جمالي عليكِ الإلتزام به، بالإضافة إلى بعض الأطعمة التي يساعد تناولُها بالحصول على أظافر صحيّة.

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خطوات تطويل الأظافر القصيرة

تطويل الأظافر



- لتنمو الأظافر بشكل صحي وقوي، عليكِ إزالة الجلد الميت حول الأظافر عبر نقعها في الماء الدافئ لمدّة 5 دقائق لترطيب الجلد حول الظفر، ووضع كريم خاص على جذور الأظافر، ثمّ استخدام عصا خشبية خاصة لدفع الجلد الميت نحو قاعدة الظفر.

- قص الأظافر بانتظام قد يساعد على تعزيز قوتها، وتشجيع نموها، وتقليل كسرها، ويجب قصُّها بشكل مستقيم باستخدام مقص الأظافر الحاد، ثمّ استخدام مبرد خشبي لتدوير الأطراف، وجعلها تبدو بشكل دائري جذاب.

- استخدام زيت مرطب ما يساعد على تغذية بشرة الظفر وترطيبها بشكل عميق، ومكافحة جفاف قاعدة الظفر .

- استخدام مقوي للأظافر بشكل مستمر يمكن أن يساعد استخدام مقويات الأظافر على تعزيز نموها، ومنعه من الكسر، وهنا يجب الحرص على اختيار المقويات التي تدخل فيها مادة الكيراتين، التي تعوض مادة الكيراتين الطبيعية المفقودة في الظفر، وتساعد في تركها قوية، وأقل احتمالاً للتعرض للكسر.

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نصائح تطويل الأظافر القصيرة

تطويل الأظافر

- تناول مادة البيوتين يساعد على تعزيز نمو الأظافر وقوتها إما من خلال مصادره الغذائية، كالحبوب الكاملة، والسلمون، والأفوكادو، والفطر، والموز، والتي تعدّ جميعها مصادر غنية بالبيوتين، أو من خلال تناول المكملات الغذائية.

- شرب الكثير من المياه وبالأخص في فصل الشتاء حيث يعمل الهواء البارد في الشتاء على نزع الرطوبة من الجلد.

- من الضروري أن ترتدي القفازات عند قيامكِ بالأعمال المنزلية أو غسيل الأطباق لتحمي يديكِ وأظافركِ.

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- الحرص على إبقاء الأظافر جافة ونظيفة، حتّى لا تنمو البكتيريا تحتها.

- استخدام غسول لترطيب اليدين والأظافر، مع الحرص على فركه في قاعدة الظفر.

- عند القيام بتقليم الأظافر يجب أن تقومي باستخدام مقص ذو مقبض منحني على أن تكون الحواف الخاصة بالمقص منحنية ومتماشية مع الأظافر وانحناءات الظفر نفسه.

- من الهام عند استخدام طلاء الأظافر أن يكون خالي من الفورمالديهايد مادة ديبوتيل الفثالات والتولوين كما لا بد أن يكون طلاء الأظافر خالي من الكحول.

- تجنب قضم الأظافر أو قصها بشكل قصير جداً.

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أطعمة تطويل الأظافر القصيرة

تطويل الأظافر





البقوليات والأوراق الخضراء: ينصح بالإكثار من تناول البقوليات والأوراق الخضراء الداكنة والغنية بفيتامين ب ١٢ أو حمض الفوليك مثل السبانخ والجرجير .

البيض: أكثري من تناول البيض المسلوق والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتينات مثل الدواجن والمكسرات واللحم الأحمر.

زيت بذور الكتان: ضاعفي من نسبة الأحماض الدهنية الطبيعية في طعامك حيث أنها تحافظ على البشرة من الجفاف وتعالج هشاشة الأظافر. ستجدين هذه الأحماض في زيت بذور الكتان أو زيت السمك والمكسرات.

الطماطم: تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الطماطم والفلفل الأخضر والبرتقال يعزز من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد وهو عنصر مهم للحفاظ على جمال وصحة الأظافر

السلمون: احرصي على تناول الأطعمة الغنية بدهون الأوميجا ٣، فتناولي السمك مرتين على الأقل في الأسبوع الواحد ومن الأنواع الأفضل لصحة الجسم سمك التونة والسلمون والماكريل.

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