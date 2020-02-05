صور.. لقاء الخميسي تروي حكاية فستان ارتدته 3 مرات: "غالي عليا أوي"

3 مناسبات متباينة، أطلت خلالها الفنانة لقاء الخميسي بالفستان نفسه، مشاركة جمهورها بصورها بتلك الأزياء، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

الفستان يتميز بأنه قرمزي اللون، ومتوسط الطول، كما أنه مزين بخطوط طويلة، ونقوش على هيئة ورود، فضلا عن وجود حزام أسفل الصدر، والذي علقت عليه "لقاء"، قائلة: "الفستان دا غالى عليا أوى.. لبسته أول مرة وأنا باستلم جايزة أفضل ممثلة كوميدى.. وبعدها عملت بيه سيشن تصوير.. وبعد سنين كتير رجعت لبسته فى يوم مهم جدًا بالنسبة لى فى مهرجان الجونة.. يوم عرض فيلم (الفارس والأميرة)".

الفنانة أكملت حديثها، بقولها: "رجعوا ذكرياتكم الجميلة باللبس اللى محتفظين بيه.. اشمعنى يعنى كيت ميدلتون"، في إشارة منها إلى تكرار ارتداء زوجة الأمير ويليام للأزياء نفسها في بعض الفعاليات.

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "شكله حلو أوي"، و"كل مرة لبستيه مختلفة عن اللي قبلها"، و"ملكة جمال يا لقاء".

تفاصيل فيلم الفارس والأميرة

فيلم "الفارس والأميرة" من نوعية "2D classic animation"، أي أفلام رسوم متحركة ثنائية التحريك، وهي تعتمد على الرسم اليدوي، وشارك فيه أكثر من 300 رسام، لكثرة الرسومات والمشاهد وتعدد اللوحات، بالإضافة إلى العديد من الفنانين أبرزهم: لقاء الخميسي ودنيا سمير غانم ومحمد هنيدي، وفقا لقول المؤلف الموسيقي هيثم الخميسي، أحد صناع الفيلم والذي شهد مراحله منذ بدايته حتى الآن، لـ"الوطن".