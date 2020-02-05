حب ودموع.. قصة 16 عاما بين سمية الألفي وفاروق الفيشاوي

داخل كلية الأداب، بجامعة القاهرة، وقعت الفتاة العشرينية، سمية الألفي، في غرام البرنس فاروق الفيشاوي، حين كان طالبًا بمعهد الفنون المسرحية، فكان يسلكان طريقا طويلا، من جاردن سيتي حتى المنيل، حيث كانت تسكن، واستطاع أسر قلبها بوردة ولبان وشيكولاتة، تفاصيل عاشها الثنائي، وقصة حب عرفها الجميع قبل الشهرة والأضواء، والتي بدأت بمسرحية "السندريلا"، والتي عٌرضت في قصر ثقافة الطفل.

رحل البرنس فاروق الفيشاوي، ولكنه لا يزال حاضرًا في قلب حبيبته، قصة يتحاكى بها الكثيرون، ويقدم "هُن"، قصة حبه مع الفنانة سمية الآلفي، خلال السطور التالية تزامنا مع ذكرى ميلاده اليوم 5 فبراير.

كان هو بالنسبة لها أكثر من مجرد فارس أحلام، عاشت واقعا أجمل بصحبته، بعد شهر واحد من التعارف، ارتبطا عاطفيا، "الحب بدأ مع الانتصار"، هكذا قال فاروق الفيشاوي، حيث كانت حينها انتصارات أكتوبر 1973، ثم بدأت بعد ذلك علاقة زواجهما في فبراير 1974، والتي استمرت 16 عامًا أثمرت عن طفليهما أحمد وعمر.

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ورغم طلاقهما، إلا أن الثنائي جمعت بينهما علاقة صداقة قوية، وكانا مثالًا للعون والسند لبعضهما البعض، فكانت الداعم الأول له في مرضه ومحنته، حينما أعلن إصابته بمرض السرطان خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ34 في شهر أكتوبر من العام الماضي.

"إحنا كلنا وقفين في ضهرك وجمبك"، كلمات عبرت بها الصديقة والزوجة السابقة عن دعمها للفيشاوي خلال مرضه، وذكر خلال لقاء في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، على قناة "CBC"، إنها كانت على علم بإصابته بمرض السرطان قبل إعلانه للجميع.

بكاء سمية الألفي بعد رحيل البرنس

قالت الفنانة سمية الألفي، طليقة الراحل فاروق الفيشاوي، إنه أخبرها بحبه لها مرتين طيلة 44 عاما.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، على شاشة "النهار"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "هو اللي اعترفلي بحبه وقالها مرة واحدة سنة 1973، لما جابلي شوكلاته ووردة ولبان، ودول الـ 3 حجات اللي بحبهم، وقالي وإحنا بنتمشى على الكورنيش (أنا بحبك) وبطل يقولها".

وتابعت باكية: "المرة التانية كلموني بعد آخر برنامج عمله في حياته في لبنان، والمعد كلمني وقالي عايزينك تقولي كلمة للفنان فاروق الفيشاوي وسجليها على الواتس آب وإحنا هناخدها، ولقيت نفسي بقوله بحبك وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري، ورد عليا وقالي وأنا كمان بحبك يا سمية ودي كانت تاني مرة من سنة 1973".