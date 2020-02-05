"قومي للمرأة" ينظم تدريبا حول كيفية التعامل مع المرأة بعد تعرضها للعنف

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة تدريبا لدعم دور مقدمي الخدمات الصحية فى التعامل مع المرأة التي تعرضت للعنف خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2020، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويستهدف التدريب 20 من الأطباء وفريق التمريض بمستشفى جامعة عين شمس والذي سيتولى تقديم الخدمة والاشراف على عمل وحدة الاستجابة الطبية للمرأة الذي سيجرى افتتاحها في مستشفى الدمرداش، ويديرها الدكتور بهاء شوكت المستشار الدولي للصحة الإنجابية وتصميم المناهج، والدكتور أسامة محمود مستشار وزارة الصحة لرعاية الأمومة والطفولة.
واستعرضت بهاء شوكت أنواع العنف ضد المرأة وأدوار مقدمي الرعاية الصحية للسيدات المُعَنِفات، وعرض الفئات الأكثر عرضة للعنف ضد المرأة، وما هي التصورات والمعتقدات التي تؤثر على رعاية الناجيات، وكيفية التعرف على المعنفة ودعم الخط الاول وتقييم المخاطر والرعاية الاكلينيكية للناجيات من الاعتداء الجنسي ومبادئ الفحص الطبي الشرعي في حالات الاعتداء الجنسي وتجارب الناجيات منه.
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