خطوط الزيبرا تزيّن معظم التصاميم في المجموعات التحضيرية لربيع 2020

نقشة الفهد تنحّت جانباً لتدع الأضواء تركّز على نقشة الزيبرا في المجموعات التحضيرية لربيع 2020. اكتسحت هذه النقشة معظم التصاميم مثل الفساتين، البلايز، السترات، التنانير والسراويل وغيرها.خطوط الزيبرا جريئة من دون تكلّف، تدعوكِ للمغامرة باعتمادها من دون تردّد، وغالباً ما اعتمدتها أيقونات حقبة الستينيّات لإطلالة جذّابة، مثل كل من Brigitte Bardot وAnne St. Mari. كما أنه وفي الآونة الأخيرة، لاحظنا أن النجمات والفاشينيستا لجأن إلى تصاميم مطبّعة بنقشة الزيبرا: صرعة نقلت حتماً إطلالاتهن إلى مستوى آخر وعكست أسلوبهنّ الستايلش، لذلك لا تترددي من الاستلهام منهنّ.

إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فهذه النقشة تناسبكِ من دون شك. اعتمديها كتوب أو قميص مع سروال باللون الأسود مثلاً. كذلك، يمكنكِ اعتماد تنورة تتّسم بهذه الطبعة مع توب باللون الأبيض مثل لوك Sacai. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء، فاختاري هذه النقشة بألوان قويّة مثل الأحمر، الأخضر والزهري مثل إطلالة Adam Lippes أو اعتمدي إطلالة كاملة تتّسم بهذه النقشة تماماً مثل لوك Missoni.

لإطلالة كاجوال بامتياز، استلهمي من Leonie Hanne التي اختارت توب بنقشة الزيبرا مع سروال جينز باللون الأبيض ومعطف طويل باللون الأخضر. أمّا لإطلالة كاجوال شيك، فاستوحي من ناتالي فنج التي اعتمدت إطلالة موحّدة باللون الأسود وأضافت الحيوية إليها من خلال معطف يتّسم بنقشة الزيبرا باللون الزهري وانتعلت بوتس ذي كعب عالٍ. كما ويمكنكِ أن ترتدي فستان يتميّز بهذه الطبعة مثل لانا الساحلي التي أكملت الإطلالة بأقراط مرصّعة بالحبيبات البرّاقة.

من جهة أخرى، للوك رسمي، ارتدي فستان مطبّع بنقشة الزيبرا وزيّنيه بحزام عريض. للوك غير اعتيادي، نسّقي معه جوارب نيلون طويلة ذات ألوان قوية وانتعلي صندال مثل لوك Blair Eadie. أمّا في حالكنتِ تفضّلين الإطلالات الهادئة، فاختاري جوارب النيلون باللون الأسود مع بوتس.

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أخيراً، إذا كنتِ من النساء اللواتي لا يفضلن المجاذفة في إطلالاتهن، فالجئي إلى أكسسوارات مطبّعة بنقشة الزيبرا مثل حقيبة، قبعة، قفازات أو حتى أحزمة.

النجمات اللواتي اعتمدن نقشة الزيبرا في الستينيّات

نقشة الزيبرا في المجموعات التحضيرية لربيع 2020

النجمات اللواتي اعتمدن نقشة الزيبرا

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