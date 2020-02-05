أضرار تنظيف الأذن بأعواد القطن

تعتبر الأذن منطقة حساسة للغاية لذلك يجب التعامل معها بحذر والعناية بالاحتياطات اللازمة لتجنب ضعف السمع أو الاصابة بالعدوى، يستمر معظم الناس في استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذنيين رغم أضراره منها كما ذكرها موقع "ديلي ميل".

دفع الشمع داخل الأذن

دفع الشمع أكثر إلى داخل قناة الأذن وقد يسبب حدوث انسداد في قناة الأذن.

بقايا قطن داخل الأذن

قد يتسبب أيضاً في وجود بقايا قطن داخل الأذن في حدوث إلتهابات في الأذن قد يتسبب إدخال عيدان القطن في الأذن أكثر من اللازم في إتلاف طبلة الأذن لاسيما لدى الأطفال حيث تكون طبلة الأذن قريبة جداً.

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ويحذر خبراء الصحة من استخدام أعواد القطن لإزالة شمع الأذن، الذي يمكن أن يحجب السمع. وعادة ما يسقط من تلقاء نفسه خارج الأذن أثناء نمو الجلد.

كيف تقوم بتنظيف اذنيك

يمكن وضع قطرات من بيروكسيد الهيدروجين أو زيت الزيتون لتخفيف الشمع مما يساعد على عملية التنظيف التي يؤديها جسمك بشكل طبيعي.

يمكن استخدام هذه الطريقة المنزلية الآمنة لتنظيف الأذن بالخل و الكحول.

استخدام مياه لها نفس درجة حرارة الجسم لتجنب الدوخة عند تنظيف الأذن.