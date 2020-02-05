مأساة اليمنية "فاطمة".. فقدت أسرتها وساقها وذراعها و"مواشيها" بقذيفة

لم تسلم المرأة في العالم أجمع من الحروب والنزاعات حتى أن جسد بعضهن حمل ويلات تلك الصراعات، ففي لمح البصر ودون سابق إنذار، فقدت المواطنة اليمنية فاطمة سالم ذراعها الأيمن وساقها اليسرى وتحولت إلى امرأة معاقة بعد أن سقطت عليها قذيفة هاون حوثية أثناء رعيها للأغنام في منطقة حيفان جنوب محافظة تعز.

معاناة "فاطمة" لم تقف عند فقد أجزاء من جسدها، إلا أن جميع مواشيها نفقت جراء القصف الحوثي لتفقد كل ما تبقى لها بعد أن كانت قد فقدت عائلتها، لتجد نفسها مجبرة على العيش دون عائل وبذراع وساق وحيدتين معتمدة على ما يجود به جيرانها لتبقى على قيد الحياة، وفقًا لـ "العربية".

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من جهتها حملت منظمة حقوقية دولية، ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية مقتل 580 ضحية بينهم 104 أطفال و60 امرأة، انفجرت بهم الألغام، تأتي بعدها جماعات مسلحة أخرى بينها تنظيمات متطرفة مسؤولة عن مقتل 105 أشخاص، بينهم 30 طفلاً و7 نساء و68 رجلاً.

ومن إجمالي ضحايا الإعاقة والإصابة فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ 428 شخصا بينما بلغ عدد الجرحى العسكريين 173 شخصا وبطبيعة الحال تحتل جماعة الحوثي المركز الأول في المسؤولية عن سقوط العدد الأكبر من ضحايا الإعاقة والإصابة بعدد بلغ 457 ضحية، بينهم 288 رجلاً و113 طفلاً و56 امرأة.