حذاء شاكيرا في السوبر بول.. سعره 20 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد النجاح الكبير والهائل الذي حققته العروض الغنائية التي قدمتها المغنيتان شاكيرا وجينيفر لوبيز في مباراة الدوري الأمريكي "سوبر بول" وظهورهما الأسطوري معًا، بدأت المجلات والصحف المعنية بالموضة والأزياء في تتبع تفاصيل الإطلالات التي ظهرتا بها، ولكن ما يثير الاهتمام أكثر من أي شيء هو البوت الأحمر الذي ارتدته شاكيرا.

بحسب ما نشرته مجلة "كوسموبوليتان" البريطانية، فإن البوت الأحمر الذي ارتدته شاكيرا في عرضها بعد انتهاء الشوط الأول بلغت قيمته 20 ألف دولار من العلامة التجارية "دان لايف"، وهذا الحذاء في خزانة شاكيرا منذ 15 عامًا، وهو مغطى بـ30 الف بلورة من سواروفسكي وهو السبب في ارتفاع سعره، وقد ارتدته شاكيرا بناءً على نصائح من مصممي الأزياء الخاصين بها، الذين طالبوها بإعادة ارتدائه مرة أخرى.

أما عن تفاصيل الثوب الأحمر المكوّن من قطعتين الذي ارتدته شاكيرا أثناء العرض، فهو من تصميم بيتر دونداس والذي تم تطريزه بمليوني كريستاله، بالإضافة للمشد الخاص بالرقص، إلى جانب الغيتار الخاص بها والمرصع بـ70 ألف بلورة أخرى، وقد استغرق تنفيذ الإطلالة الكاملة لشاكيرا 10 أيام و10 ليالٍ كاملة.

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وعلى ما يبدو أن العرض الغنائي الراقص لم يمر مرور الكرام، فقد طالته انتقادات عديدة بدءًا من الرقص والاستعرضات التي رأى البعض أنها لا تتناسب ومشاهدة الأطفال لها.

والجدير بذكره أن المغنية الكولومبية شاكيرا قدمت عرضًا راقصًا على الموسيقى الشرقية، ولكن هي وجينيفر لوبيز لم يتلقيا أي أرباح من اتحاد كرة القدم الأمريكي لأن هذا الحفل هو بمثابة حملة ترويجية لألبوماتهما والتي ارتفعت نسبة مشاهدتها ومبيعاتها بشكل كبير بعد الحفل.

ولكن الانتقادات لم تقف عند ذلك الحد فقط، بل طالت أيضًا زميلتها في العرض الغنائي جينيفر لوبيز، حيث تلقت هجومًا كبيرًا بسبب ارتدائها العلم الأمريكي المصنوع من 40 ألف ريشة طبيعية، فقامت المنظمة الأمريكية لحقوق الحيوان بيتا بشن هجوم كبير عليها بسبب ارتدائها المستمر للريش والفرو الطبيعي الذي يتسبب الحصول عليه في قتل آلاف الحيوانات والطيور.