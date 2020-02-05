ضعي الأحمر جانبا.. ونسقي إطلالة عيد الحب على خطى النجمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب عيد الحب، حان الوقت للبحث عن أفضل إطلالة لقضاء أمسية مفعمة بالرومانسية مع شريك حياتك.

وعلى الرغم من أن اللون الأحمر هو من أكثر الألوان تعبيرًا عن الحب، لكنْ لا بأس باختيار ألوان مختلفة هذا الموسم للابتعاد عن الصورة النمطية.

هنا ننصحك باختيار ألوان أخرى غير الأحمر، وتنسيقها مع تفاصيل رومانسية كالإكسسوارات إلى جانب المكياج وتسريحة الشعر.

اكتشفي معنا أبرز 6 إطلالات معتمدة من أشهر النجمات يمكنك نسخها للظهور في أبهى حلة في عيد الحب.

توب بقصة القلب + بنطلون أسود + صندل أنيق بحزام أنيق

استلهمي إطلالتك من العارضة روزي هنتنغتون وايتلي واختاري توبًا بنمط الكورسيه وبقصة الصدر على شكل قلب، ونسقيه مع بنطلون أسود للحصول على مظهر جذاب، وأنهي إطلالتك بزوج من الصنادل الأنيقة.

فستان قصير بأكمام طويلة في ظلال الأحمر + بوت الكاحل بتدرج الألوان + زوج من الجوارب الطويلة

إذا كنت تفضلين ارتداء اللون الأحمر في يوم الحب، فاحرصي على انتقاء فستان قصير بأكمام طويلة ونسقيه مع بوت الكاحل الملون والجوارب السوداء الطويلة مثل الممثلة كيت بوسورث، وأنهي إطلالتك بأحمر شفاه جريء.

بدلة التنورة في ظل الأزرق البارد + معطف مطابق + بوت أبيض حتى الركبة

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ليس عليك ارتداء اللون الأحمر في عيد الحب، يمكنك انتقاء إطلالة كاملة في ظل الأزرق البارد على غرار الممثلة يارا شاهيدي، نسقي معطفًا في ظل الأزرق البارد مع بدلة تنورة في نفس الظل والبوت العالي حتى الركبة في ظل الأبيض، واحصلي على مظهر محايد هادئ وأنيق.

مزيج تنورة و قميص بأكمام منتفخة بنفس الطبعة + زوج من الكعب المدبب في ظل أنثوي + حقيبة كلاتش مطابقة

إذا كنت من عشاق الطبعات، ننصحك بهذه الإطلالة الأنثوية والأنيقة لفيكتوريا بيكهام، اختاري تنورة ماكسي وقميصًا بكمّين منتفخين مطبّعين بنفس الطبعة البسيطة، ونسقيها مع أحذية الكعب الأنثوي في ظلّ رومانسي، كاللافندر مثلًا وحقيبة كلاتش مطابقة.

توب واسع شفاف + شورت جلدي + سترة صوفية + زوج من البوت المكتنز

إذا كنت تفضلين الإطلالات الجريئة، استلهمي زيك من العارضة إلسا هوسك، وتألقي بقميص شفاف واسع، ونسقيه مع جاكيت قصير أو كنزة صوفية وشورت برمودا جلدي والبوت العسكري المكتنز.

سترة بلايزر طويلة + زوج من البوت الجلدي + بنطلون جينر بقصة مستقيمة

احتضني إطلالة كاجوال وبسيطة على غرار العارضة إميلي راتاجكوفسكي، بارتداء بدلة بلايزر طويلة مع تشرت غرافيكي وبنطلون جينز بقصة الساق المستقيمة وبوت جلدي أحمر.