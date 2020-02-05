أبرز 7 اتجاهات من مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من عدم تحديد جدول زمني أو تقديمها على المدرجات، إلا أن مجموعات ما قبل الخريف تحظى بأهمية تجارية، لأنها تبقى معروضة للبيع على رفوف المتاجر لفترة طويلة كما أنها بمثابة تمديد لمجموعة الربيع والصيف وتقديم لمجموعة الخريف والشتاء، لذلك فهي مجموعات متكاملة غنية بقطع ملائمة لمختلف المواسم.

وقد أتت مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020 غنية بصور ظلية وقطع ملائمة لمختلف الأذواق، وفيما يلي اكتشفي معنا أبرز الاتجاهات التي رصدناها والتي نتوقع أن تحظى بشعبية واسعة خلال الأشهر الانتقالية.

اللحف Quilting

Quilting هي تقنية خياطة تعود إلى قرون مضت، ولكن بفضل علامتي شيابريلي وشانيل تم إحياؤها وبالتالي عرضها على المدرجات بشكل منتظم، وانضمت موجة جديدة من المصممين إلى قائمة مؤيدي هذه الصيحة بما في ذلك فندي، بوتيغا فينيتا، سلفاتور فيراغامو لمرحلة ما قبل خريف 2020 .

Tie Dye

يبدو أن اتجاه Tie Dye لن يذهب إلى أي مكان، فمنذ ظهوره في العام الماضي ضمن عروض ربيع 2019 أصبح من أكبر الصيحات شعبية، وقد تم تحديث هذا الاتجاه ضمن مجموعة بروينزا سكولر لما قبل الخريف كما تم تحويله إلى ملابس السهرة من قبل علامة شانيل وذلك ضمن مجموعتها لما قبل الخريف.

الأهداب

مزج المصممون الأهداب في مختلف الصور الظلية لما قبل خريف 2020، فبرزت في مجموعة Hellessy بلوزة صوفية بأطراف مزينة بالأهداب، أما ستيلا مكارتني فقامت بإضافة الأهداب المزينة بالخرز إلى فساتين فخمة مزخرفة بطبعة الخوخ، ومن جانب آخر قام مايكل كورس بإضافة الأهداب إلى هوامش معطف طويل من الجلد.

الطبعات قوية

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تعد "جاني" و"أوف وايت" و"فيرساتشي" من أبرز العلامات التي احتضنت الطبعات البرية في مجموعاتها لما قبل خريف 2020 من خلال إطلالات كاملة بطبعة جلد الفهد، وزينت هذه البقع القوية على كل شيء بدءا من السراويل القصيرة لراكبي الدراجات وحتى الفساتين المتدفقة.

بدلات Boiler Suit

برزت بدلات Boiler Suit التي تشبه الجمبسوت كقطعة رئيسية لهذا الموسم وذلك في تشكيلة متنوعة من الأقمشة والألوان والأشكال، وقدمتها علامة بوتيغا فينيتا بقماش الدنيم، في حين أتت في نسخة بظل الكاكي ضمن مجموعة "Apiece Apart".

الأصفر الليموني

سيطر ظل الأصفر الليموني على مجموعات ما قبل خريف 2020 لهذا الموسم، فبرزت كنزة صوفية مشرقة من بالنسياغا إلى جاني فستان من التول ملفت للأنظار من غوتشي.

الأكتاف العارية

وفقا لبوتيغا فينيتا ومونسيه، فإن قصة الأكتاف العارية ستحظى بشعبية واسعة في الأسابيع القادمة، وقد قدمت كلا العلامتين التجاريتين إلى جانب عدد كبير من العلامات التجارية الأخرى الكثير من الصور الظلية بقصة أكتاف عارية، بدءا من فساتين بقصة الهالتر وحتى التوبات المستوحاة من الثمانينات.