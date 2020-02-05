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الامارات | خبر سار حول «كورونا».. شفاء طفل مصاب بالفيروس في ماليزيا

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كوالالمبور - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة الماليزية أن طفلاً كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 29 يناير الماضي، شفي من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.

وأفادت الوزارة بأنه الطفل خضع لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. يشار إلى أن ذلك الطفل صيني الجنسية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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