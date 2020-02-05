الامارات | خبر سار حول «كورونا».. شفاء طفل مصاب بالفيروس في ماليزيا

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار حول «كورونا».. شفاء طفل مصاب بالفيروس في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة الماليزية أن طفلاً كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 29 يناير الماضي، شفي من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.
وأفادت الوزارة بأنه الطفل خضع لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. يشار إلى أن ذلك الطفل صيني الجنسية.
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