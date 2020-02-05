الامارات | التلفزيون الصيني: اكتشاف علاج فعّال لفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الصيني: اكتشاف علاج فعّال لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر التلفزيون الصيني، أن باحثين اكتشفوا علاجاً فعالاً لفيروس كورونا، صباح اليوم. وحسب وكالة روسيا اليوم، نقلاً عن مراسلها، فإن أعضاء الفريق البحثي من جامعة جيجيانغ الصينية، قد وصلوا اليوم إلى مدينة ووهان (موطن الوباء) لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة "كورونا"، بعد أن نجح في التجربة على البشر شرق البلاد.

وأضافت الوكالة أن نائب رئيس مستشفى جيجيانغ، تشن زوينج، على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص.

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