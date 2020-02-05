كاتي بيري تتألّق بمعطف وردي يُظهر مواكبتها لصيحات الموضة الراقية

أطلّت النجمة كاتي بيري بإطلالة متجددة وحيوية وذلك من خلال تألقها بأجمل المعاطف الفاخرة التي تظهر مواكبتها لصيحات الموضة الراقية والشبابية، فمن خلال اختياراتها سحرتنا بتميّزها الأنيق خصوصا عندما اختارت صيحات مشرقة وموحّدة من ناحية اللون.

وتألقت كاتي بيري بموضة المعطف الواسع والفاخر الذي يأتي باللون الوردي القوي والحيوي الكلاسيكي مع القصة المريحة التي تبرز من خلال قماش الساتان اللماع، فهذا التصميم الذي حمل توقيع دار Lela Rose برز من خلال تفاصيل الثنيات العريضة ذات القصة التي تتخطى حدود الخصر ولا تظهر مفاتن جسمها.

واللافت أن المعطف الوردي الفاخر الذي تألقت به كاتي بيري تميّز بصيحة الأكمام العصرية متوسطة الطول والمزمومة من الأمام بطريقة دائرية مع الياقة الرسمية والجامدة بأسلوب ذكوري، ونسّقت مع هذا المعطف الحذاء الزهري اللماع الذي يأتي بتدرجات فاتحة مع الكعب العالي والقصة المربعة من الأمام لاستكمال أناقتها الساحرة.

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