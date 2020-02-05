هذا الجينز لا غنى عنه في خزانة ثيابك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Elle" بأن الجينز ذي الوسط العالي والأرجل المستقيمة "High Waist Straight Leg Jeans" يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب المرأة العصرية الأنيقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز ذا الوسط العالي والأرجل المستقيمة يداري المناطق المعيبة في البطن والسيقان والأرداف ليمنح المرأة مظهرا أكثر نحافة ورشاقة.

ويمكن تأكيد هذا التأثير من خلال القصة القصيرة الكاشفة للكاحل؛ حيث إنها تعمل على إطالة القوام بصريا، ومن ثم يبدو القوام أكثر رشاقة.

وأشارت “Elle” إلى أن الجينز ذا الوسط العالي والأرجل المستقيمة يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بليزر يزدان بالكاروه وبوت فخم أو حذاء ذي كعب عال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوفر كشمير في الشتاء أو توب قصير في الصيف مع حذاء رياضي.