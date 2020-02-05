ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوي.. فما الذي يجب فعله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قالت الجمعية الألمانية لعلاج ارتفاع ضغط الدم إن ارتفاع ضغط الدم لا يرفع خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية فحسب، بل يهدد الكلى أيضا.

وأوضحت الجمعية أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في تدمير "الوحدات الأنبوبية الكلوية" المعروفة باسم "الكليونات"، وهي الوحدة الفاعلة الأساسية في الكلية، والتي تعمل على ترشيح الدم من فضلات الأيض، ما يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

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وتتمثل أعراض الفشل الكلوي في احتباس الماء بالجسم وتراجع كمية البول وآلام التبول والتشنجات وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس والغثيان والقيء والخدر والنعاس والغيبوبة، بالإضافة إلى فقدان الشهية والشعو بالإنهاك والحكة.

لذا يتعين على مرضى ارتفاع ضغط الدم إجراء فحوصات للكلى بانتظام، مع العمل على ضبط قيم ضغط الدم من خلال المواظبة على تعاطي الأدوية والمواظبة على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والإقلال من الملح.

وبخلاف ارتفاع ضغط الدم، تشمل أسباب الإصابة بالفشل الكلوي أيضا داء السكري والتهابات الكلى.