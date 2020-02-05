طريقة عمل شوربة سمك سلمون

تعتبر شوربة سمك سلمون، من الشورب الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضيرها للشيف ماجي حبيب. مقادير شوربة سمك سلمون عظام ورأس السلمون ماء بصل أخضر كرفس جزر ليمون حبهان فصوص مسكتة فصوص Advertisements فلفل أسود حب 2 فص ثوم 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 ملعقة كبيرة زيت ملح طريقة تحضير شوربة سمك سلمون ضعي عظام ورأس سمكة السلمون في الماء البارد على النار أضيفي البصل الأخضر والكرفس وشرائح الليمون وقطع الجزر للشوربة أضيفي 2 فص ثوم مهروس والحبهان والمستكة الفصوص والفلفل الأسود الحب والملح قلبي على النار الدقيق مع الزيت ثم أضيفي الشوربة المصفاة الباردة قليلاً، وقلبي على النار. قدمى الشوربة ساخنة مع شرائح الليمون.

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