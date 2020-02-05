تشارك في حفل غناء بالإمارات.. معلومات عن حفيدة أم كلثوم

تستعد المطربة سناء نبيل، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، لإحياء حفلا غنائيا على أرض الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان موسم أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية.

يقام الحفل مساء الخميس المقبل بمشاركة أوركسترا "كورد كواسيه"، الذي يضم نخبة من العازفين المصريين، تحت قيادة الموسيقار مصطفى فهمي.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن حفيدة أم كلثوم:

تعد "سناء" الحفيدة غير المباشرة لأم كلثوم لأنها لم تنجب، إنما تعتبر جدتها أخت لـ أم كلثوم، وفقًا لتصريحات سابقة لها لبرنامج "كل يوم" للإعلامي عمرو أديب عام 2017.

وهى بعمر الـ 16 عاما حصلت على الباز الذهبي في برنامج " ​أرابز جوت تالنت​".

Advertisements

وحسب لقاء سابق لها على "العربية"، قالت سناء إن والدها اكتشف موهبتها حين كان عمرها 9 سنوات.

شاركت سناء في مسابقة المقامات الدولية في دولة أذربيجان، وشارك فيها 11 دولة، كما حصلت على دبلومة وشهادة تقدير في مسابقة تحت 16 عاماً.

ترفض "سناء" غناء المهرجانات، وعلقت: "لا يجوز أن أردد مثل هذه الأغنيات، وأنا لا أستمع لها أو ما يشبهها".

تحرص حفيدة أم كلثوم على تقمص شخصية كوكب الشرق، مؤكده أنها لن تخرج من ثوبها حتى تثبت نفسها.

وتدرس "سناء" حاليًا في المعهد العالي للموسيقى العربية.