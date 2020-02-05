الهالات السوداء.. هل هي علامة إنذار بمشكلة صحية أم جمالية فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الهالات السوداء أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنها قد تشير أيضا إلى مشكلة صحية.

وأوضح المركز الألماني أن الهالات السوداء عادة ما ترجع إلى أسباب بسيطة مثل قلة النوم وقلة السوائل بالجسم، ولكنها قد تنذر أيضا بنقص الحديد في الجسم أو أمراض الكلى أو الكبد أو الغدة الدرقية.

لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وراء ظهور الهالات السوداء رغم أخذ قسط كاف من النوم وشرب السوائل بكمية كافية.