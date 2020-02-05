دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة الهوائية يقلل نسبة الوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

وجدت دراسة نيوزيلندية أن الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل بالدراجة الهوائية خطر وفاتهم أقل.

وجاء في الدراسة أن الأشخاص الذين ذهبوا بالدراجة الهوائية إلى العمل كان بينهم معدل وفيات أقل بنسبة 13 بالمئة خلال فترة الدراسة. ومن المحتمل أن هذا نتيجة للفوائد الصحية للنشاط البدني. ولم يكن هناك انخفاض في معدل الوفيات لهؤلاء الذين ذهبوا إلى العمل سيرا على الأقدام أو بوسائل النقل العام.

وقالت الباحثة الرئيسية دكتور كارولين شو من قسم الصحة العامة في جامعة أوتاجو ، إنه يتم الترويج "للنقل النشط" كوسيلة للتصدي لقضايا الصحة والبيئة، ولكن الربط بين وسائل النقل المختلفة مثل ركوب الدراجات الهوائية والمشي والنقل العام، وبين النتائج الصحية مازال غير واضح.

أجرى باحثون من جامعة أوتاجو في ويلينجتون وجامعة ملبورن وجامعة أوكلاند الدراسة، بحسب "موقع ساينس ديلي".