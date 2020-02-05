محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: "الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، علاقة الغيبوبة بالنزلة الشعبية الحادة، وفقًا للدكتور طه بكري، أستاذ أمراض الصدر والباطنة بجامعة الأزهر. لقراءة المزيد عن..اضغط هنـــــــا:

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كانت هذه تفاصيل خبر هل هناك علاقة بين النزلة الشعبية الحادة والغيبوبة؟ أستاذ أمراض الصدر يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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