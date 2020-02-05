بسبب علاقة والدها بالقاصرات.. تأجيل حفل زفاف حفيدة ملكة بريطانيا

أعلنت الأميرة بياتريس، حفيدة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية انزعاجها لتأجيل موعد زفافها، للمرة الثانية.

وجاء تأجيل زفاف الأميرة البريطانية، بسبب الجدل المحيط بوالدها الأمير أندرو، في قضية صداقته بجيفري أبستين، المدان بجرائم جنسية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان من المقرر أن تقيم الأميرة بياتريس وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي إدوارد مابيلي موتسي، حفل زفافهما في 29 مايو، مع حفل استقبال في قصر باكنجهام، على أن يكون الحفل أكثر بساطة مقارنة بحفل زفاف أختها يوجين على جاك بروكسبانك، بسبب الجدل المثار حول والدها.

ووجهت العديد من التهم إلى والد الأميرة، منها ممارسة علاقات جنسية مع قاصرات في قصر أبستين، ولقي الكثير من الاستهجان منذ أن "قتل" نفسه في السجن وهو ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالنساء.