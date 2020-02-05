طريقة عمل كوكتيل اليوسفي بالفراولة

استغلي فاكهة اليوسفي الموجودة بالشتاء، وحضري لأطفالك كوكتيل اليوسفي بالفراولة اللذيذ، بطريقة الشيف شريف الحطيبى، بتلك الخطوات البسيطة. مكونات كوكتيل اليوسفي بالفراولة فراولة قطع يوسفي صودا Advertisements شربات رمان طريقة تحضير كوكتيل اليوسفي بالفراولة قومي بعصر فاكهة اليوسفي أولًا، ثم صفيه. ضيفي قطع الفراولة، ثم الشربات والصودا، واخلطيهم.

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