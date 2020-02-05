16 موديل جاكيت جينز ملونة تضفي لمسة منعشة على إطلالتكِ

جاكيت الجينز قطعة أساسية في خزانة كل مرأة، هي تصميم يناسب جميع النساء مهما اختلفت أذواقهن وأسلوبهن. هذا الموسم، تسلّحي بالإيجابية ودعي جاكيت الجينز الملونة تزوّدكِ بالتفاؤل. من هنا جمعنا لكِ 16 موديل جاكيت جينز ملونة لتضفي لمسة منعشة على إطلالتكِ.

جاكيت الجينز الملوّنة تأتي بلون غير الجينز أي بتدرجات حيادية مثل الأسود والأبيض أو بألوان فوية مثل الأحمر والأخضر. كما وأنها تتميّز بأشكال مختلفة إمّا قصيرة جداً أو طويلة تصل إلى حدود الوركين، كما تجدين موديلات واسعة للغاية، وأخرى ضيّقة. هذا ليس كل شيء، بإمكانكِ انتقاء جاكيت الجينز الملوّنة بالتدرّج وبالطبعة التي تريدينها. كذلك، يمكنكِ تنسيق جاكيت الجينز الملونة بالطريقة التي تتماشى مع أسلوبكِ. إن كنتِ تعتقدين أن هذه السترات صعبة التنسيق و تتطلّب براعة لكي يبدو اللوك على الموضة ومناسباً لسنّكِ وأسلوبكِ، سنقدّم لكِ بعض النصائح التي تمكّنكِ من أن تنجحي في فعل ذلك. إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء، فاختاري جاكيت الجينز بنفس لون ملابسكِ لإطلالة كاملة ملوّنة أو اختاريها بلون يتماشى مع الأول أو حتى يتضارب معه. إضافةً إلى ذلك، نسّقي جاكيت الجينز الملوّنة والمطبّعة مع ملابس مطبّعة أيضاً. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب بسيط، فالجئي إلى سترات الجينز ذات الألوان الهادئة.

إذا كنتِ صاحبة أسلوب مرح فهذه السترات تناسبكِ تماماً. اختاري اللون، النقشة والموديل الذي يلفتكِ وتمتّعي بإطلالة مفعمة بالحركة والعفوية. أمّا إذا كنتِ من السيّدات صاحبات الستايل الكلاسيكي، فستجدين صعوبة في اعتماد الجاكيت الملوّنة. في حال أردت إرتدائها ننصحكِ بأن تختاري تلك التي تتّسم باللون الأبيض مثل تصميم Frame أو موديل جاكيت جينز ملوّنة بتدرّج هادىء مثل السترة الزهرية من تصميم Prada. لإطلالة منمّقة وملفتة، اختاري جاكيت ملونة ذات قماش لامع مثل تصميم Fendi باللون الفضي. من جهة أخرى، إن كنتِ من النساء صاحبات الستايل المينيمالي فننصحكِ باختيار جاكيت خالية من أية نقشات أو تطريزات مثل موديل Zara باللون الزيتي وذات أكمام منتفخة. إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب العصري، فلا غنى لكِ عن تصميم Asos، الذي تزيّن بطبعة الحمار الوحشي بلون الأخضر وجاكيت Off-White بأسلوب الأومبري. إضافة إلى ذلك، يمكنكِ اختيار تصميم Trave الذي يتّسم بنقشة الكاموفلاج. للوك شبابي معاصر، إلجئي إلى جاكيت الجينز الملوّنة بطبعة الـTie Dye مثل تصميم Marni.

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تنسيقات عصرية للجاكيت الجينز من وحي مدوّنة الموضة سلمى نور الدين