حيل في تنسيق الأزياء ليبدو الجسم على شكل الساعة الرملية

تلعب منحنيات الجسم دور كبيرة في تحديد شكله الأساسي، وبناءً على ذلك يمكنكِ أن تعرفي ما إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة، إجاصة، مستطيل أم ساعة رملية. تفضّل معظم السيدات والشابات لو كنّ من صاحبات الجسم على شكل الساعة الرملية: متوازن من حيث القسمين العلوي والسفلي وذات خصر نحيف. إذا كنت منهنّ، مهما كان شكل جسمك سنعرض لك حيل في تنسيق الأزياء لإبراز الجسم على شكل الساعة الرمليّة.

أرفقي البليزر بحزام عند الخصر للحصول على جسم على شكل الساعة الرمليّة

الحزام أكسسوار ينقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر ويزيدها أناقة وجمالاً من دون شكّ، كما أنّه الحلّ الأبسط الذي يساعدكِ في جعل خصركِ يبدو أنحف. نسّقيه فوق البليزر ليحدّد جسمك ويمدح منحنياته بطريقة جميلة. في هذا الإطار، إن كنتِ صاحبة جسم على شكل تفّاحة، فاختاري الحزام العريض، أمّا إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل إجاصة، فالجئي إلى الحزام الرفيع. من جهة أخرى، إذا كنتِ صاحبة جسم مستطيل، فالحزام متوسّط العرض هو الأنسب لكِ، أمّا إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل ساعة رملية، فجميع موديلات الأحزمة تليق بكِ.

اعتمدي الكورسيه مع الأكمام المنتفخة للحصول على جسم على شكل الساعة الرمليّة

من المتعارف عليه أن الكورسيه يبرز منطقة الخصر بطريقة أنثويّة وناعمة، يخبّئ منطقة البطن ويخلق وهم بخصر أنحف. أمر إضافي يساعدك في إبراز جسمك على شكل الساعة الرمليّة وهو لأكمام المنتفخة مع الكورسيه والتي تساعد في تسليط الضوء على المنطقة العلويّة من الجسم وتخلق وهم بخصر أنحف مقارنة مع الأكتاف.



اختاري الفساتين بقصّة حورية البحر للحصول على جسم على شكل الساعة الرمليّة

إذا كنتِ تريدين إبراز جسمك على شكل الساعة الرمليّة فعليك اعتماد التصاميم التي تليق بهذا الشكل. عندما تبحثين عن فستان سهرة، اعتمدي ذلك الذي يمدح منحنياتك ويخلق التوازن بينها لذا اختاري التصاميم ذات قصة حورية البحر أو فساتين ذات ياقات تبرز الكتفين. إضافة إلى ذلك، يمكنكِ اعتماد فساتين ضيّقة عند الخصر أو مرفقة بحزام. ابتعدي عن الفساتين بقصّة الـA-Line، الفساتين المنسدلة والفساتين كبيرة الحجم والجئي إلى الفساتين الضيّقة.

أرفقي التنانير الواسعة بحزام عريض للحصول على جسم على شكل الساعة الرمليّة

كما ذكرنا سابقاً الحزام أكسسوار ينقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر ويزيدها أناقة وجمالاً من دون شكّ، كما أنّه الحلّ الأبسط الذي يساعدكِ في جعل خصركِ يبدو أنحف. لذا نسّقيه مع التنانير الواسعة التي ستخلق الشكل الجذاب في القسم السفلي أما الحزام فسيحدد الخصر.

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نسّقي سروال ذا خصرٍ عالي وواسع من الأسفل مع توب ضيّق للحصول على جسم على شكل الساعة الرمليّة

عملية تنسيق الملابس لا تقتصر على انتقاء القطع التي تتماشى مع بعضها فقط، بل تتخطى ذلك لتصل إلى كيفية ارتداء هذه القطع، بهدف إظهار المرأة بالصورة الأفضل. تفاصيل صغيرة يمكن أن تغيّر إطلالتك بالكامل، كاعتماد توب ضيّق أسفل سروال ذات خصر عالي ويتّسع من الاسفل. هذا التنسيق سيبرز الخصر أصغر ويخلق توازن في الجسم.

اعتمدي تصاميم ذات تفاصيل تخدع العين للحصول على جسم على شكل الساعة الرمليّة

من المهم جداً معرفة اختيار التصاميم التي تناسب شكل جسمكِ والحرص أيضاً على اعتماد الملابس التي تتميّز بالقصات التي تبرز منحنيات الجسم بشكل أفضل. في هذا الإطار، اختاري التصاميم التي تتميّز بقصات عند منطقة الخصر بشكل تمتد إلى جهة السرة، أو اعتمدي فستان بألوان متباينة عند الجهتين: هاتان الحيلتان مثاليتان لخدع العين وإيهامها بأن منطقة الخصر أنحف مما سيساعدك في إبراز الجسم على شكل الساعة الرمليّة.

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