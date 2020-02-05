حمل الحقيبة بالطريقة الخاطئة قد ينعكس سلباً على صحّتكِ

الحقيبة هي رفيقة كل سيدة على وجه الكرة الأرضية! حقيبة صغيرة أو كبيرة، بسيطة أو منمّقة، كلاسيكية أو غير تقليدية... هذا التصميم يكمّل إطلالة كلّ السيّدات سواء أكانت كاجوال أو مسائية. إضافةً إلى أنها تحتوي على كلّ الأغراض التي هي بحاجة إليها المرأة، تلعب أيضاً الحقيبة دوراً مهمّاً في نقل اللوك إلى مستوى آخر وتنكيهه بلمسة عصرية مميّزة.

صحيحٌ أن هذا التصميم يحمل الكثير والكثير من الجوانب الإيجابية، إلّا أنّه سينعكس سلباً على صحّتكِ خصوصاً إن اعتمدته بطريقة خاطئة! نعم يا عزيزتي، فالحقيبة قد تضرّ بصحتكِ إن حملتها بشكلٍ خاطئ. في ما يلي، سنقدّم لكِ أبرز الوضعيّات لحمل الحقيبة التي تؤذيكِ كما سنساعدكِ في معرفة كيفية تفادي هذه الأضرار.

حمل حقيبة ثقيلة للغاية على كتف واحد

هذه الخطوة قد تؤدي إلى آلام حقيقيّة عند منطقة الأكتاف، العنق والظهر. ليس هذا فقط، بل هذا الأمر يؤدّي أيضاً إلى الصداع وذلك بسبب الضغط المفرط على العضلة شبه المنحرفة (Trapezius).

الحلّ؟

احرصي على عدم وضع الكثير من الأغراض داخل الحقيبة وذلك كي لا تكون ثقيلة. إن اضطررتِ إلى الإقدام على هذه الخطوة، فاحرصي على تبديل وضعية الحقيبة من كتف إلى آخر وذلك لخلق توازن بين الجانبين.

حمل حقيبة ثقيلة للغاية بيد واحدة

إذا كنتِ تحملين حقيبة ثقيلة للغاية بيدٍ واحدة فاحرصي على تجنّب هذه الخطوة إذ قد تتسبّب بميل الجسم إلى منطقة معيّنة، الأمر الذي يؤدي إلى إجهاد غير متماثل على جانب واحد من الجسم. كما أن هذه الوضعية قد تؤدي أيضاً إلى آلام في العنق والظهر سببها الضغط المفرط الذي قد يتسبّب في بعض الأحيان بالإلتهابات.



الحلّ؟

عدم حمل حقيبة ثقيلة للغاية وتبديل الوضعية بين يدٍ وأخرى.

حمل حقيبة ثقيلة تحت منطقة الكوع

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حمل الحقيبة بهذه الوضعية يؤدي إلى إنحناء الأكتاف إضافةً إلى التهاب في عضلة ذات الرأسين العضدية (Biceps). الكوع لا يتحمّل حمل وزن ثقيل للغاية لمدة طويلة، لذا هذه الوضعية قد تتسبب أيضاً بمشاكل في المفصل.

الحلّ؟

من المفضّل تجنّب حمل الحقيبة بهذه الوضعية! إن أردتِ القيام بذلك فاحرصي على ألّا تكون الحقيبة ثقيلة.

حمل حقيبة الظهر بوضعية منخفضة للغاية وعلى كتف واحد

اللجوء إلى حقيبة الظهر هي مثالية لتوزيع الوزن بالتساوي، لكن من الضروري حملها بالطريقة الصحيحة! إن حملتها على كتفٍ واحد أو منخفضة للغاية فسيؤدي هذا إلى آلام عند منطقة الظهر.

الحلّ؟

ضعي حقيبة الظهر على كلي الكتفين وابتعدي عن حملها على كتفٍ واحد. إضافةً إلى ذلك، احرصي على ألا تكون بوضعية منخفضة للغاية بل أن تكون بمساواة مع أسفل القفص الصدري.

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