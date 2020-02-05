لو عاوز تسميني زكريا مش هقولك حاجة.. سوسن بدر تكشف قصة تغيير اسمها

قالت الفنانة سوسن بدر، إن اسمها الحقيقي هو "سوزان"، مشيرةً إلى أن صديقاتها منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية مازلن ينادونها به حتى الآن.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، في برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، أن المخرج الراحل شادي عبدالسلام، هو من طلب تغيير اسمها: "كنت بقوله حاضر وكان بيعلمني وبقوله حاضر، قلتله لو عايز تسميني زكريا مش هقولك حاجة".

وتابعت: "المخرج شادي عبدالسلام كان علامة واستأذنته أن احتفظ باسم والدي ووافق، ولكنه قال بدلًا من بدر الدين سنكتفي ببدر فقط".