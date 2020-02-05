أسباب علامات التمدد وطرق الوقاية

قد يعاني بعض الأشخاص، من حدوث تمدد بالجسم الذي ينتج عنه خطوط بيضاء تشوه المظهر العام، والتي تعرف طبيًا باسم "علامات التمدد".

وعادة تظهر علامات التمدد على مناطق البطن والثديين والوركين والأرداف والأفخاذ، وتصبح أقل وضوحًا بمرور الوقت.

ولذلك تقدم "هُن" أسبابها وطرق علاجها، وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض علامات التمدد

شرائط أو خطوط مُخددة

شرائط وردية أو حمراء أو زرقاء أو أرجوانية

خطوط ساطعة تشحب عند تعرضها للون أفتح

خطوط على البطن أو الثديين أو الوركين أو الأرداف أو الفخذين

خطوط تغطي مناطق كبيرة من الجسم

أسباب علامات التمدد

تحدث علامات التمدد نتيجة تمدد الجلد، وتعتمد حدة تلك العلامات على العديد من العوامل، بما فيها الاستعداد الجيني، ودرجة الضغط الواقع على جلدك ومستوى الكورتيزون في دمك.

عوامل الخطر من علامات التمدد

كونكِ امرأة

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وجود تاريخ شخصي أو عائلي لعلامات التمدد

الحمل، وخاصة للنساء الأصغر سنًا

زيادة الوزن أو السمنة

زيادة الوزن أو فقدانه بسرعة

استخدام أدوية الستيرويدات القشرية

الخضوع لجراحة تكبير الثدي

الإصابة بمتلازمة كوشينج أو متلازمة مارفان أو بعض الاضطرابات الجينية الأخرى

الوقاية من علامات التمدد

تعتبر الطريقة الأفضل للحد من احتمالية الحصول على علامات التمدد هي الحفاظ على وزن صحي، فخلال فترة الحمل سوف يزيد وزنك خلال فترة وجيزة نسبيًا.

اعملي مع طبيبك على تجنب الزيادة المفرطة في وزنك من خلال تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة، فهذا لا يقلل علامات التمدد فحسب، وإنما أيضًا يعتبر صحيًا لك ولطفلك.