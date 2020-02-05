رياض محرز يطلق زوجته بسبب الخيانة

بعد الكثير من الشائعات التي خرجت تتحدث عن خيانتها، ونفي زوجها اللاعب رياض محرز لها، إلا أن تقارير إعلامية إنجليزية كشفت اليوم الثلاثاء، أن نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، انفصل عن زوجته ريتا جوهال، بعد خيانتها له.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، التي نقلت عن مصادر مقربة من اللاعب، أنه طلق زوجته ريتا، البريطانية الجنسية والهندية الأصل، وهو الآن يواعد فتاة تدعى "تايلور"، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

وزعمت الصحيفة، أن "تايلور" البالغة 22 عاما، والتي كانت مرتبطة سابقا بزميل "محرز" في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن "محرز"، عقد قرانه على "ريتا"، في أغسطس 2015، وأنجبت له بنتين، وطلقها في محكمة مدينة مانشستر، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق.