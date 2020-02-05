أجدد منتجات هايلايتر وبرونزر لشهر شباط 2020

الهايلايتر والبرونزر لهما مكانة خاصّة في عالم المكياج، يجذبان الضوء للوجه ويعكسان إشراقة ونضارة البشرة، كما أنهما يُبعدان الأنظار عن الشوائب. يختلف اختيار هذا النوع من المستحضرات، حيث يجب الأخذ بعين الإعتبار لون بشرتكِ وتدرّجها. ابحثي عن الإصدارات التي تضيء البشرة لتبدو مشابهة لوجهكِ فور ترطيبه، وتجنّبي كل ما هو لامع وبرّاق، لأن السحنة المضيئة والصحيّة هي كل ما تحتاجين له هذا الموسم. سواء مستحضر الهايلايتر أو بودرة البرونزر، كلاهما سرّ أساسي لتبدي رائعة في صور الحفلات الكثيرة التي تنتظركِ. نصيحة إضافية، استخدمي الهايلايتر عند الزاوية الداخلية للعين لنظرات ساحرة

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