المكياج المزيّن بحبيبات اللؤلؤ صيحة ستمنحكِ لوك دراماتيكي بلمسة أنثويّة

بعد أن رأينا حبيبات اللؤلؤ تزيّن تسريحات الشعر في موسم خريف وشتاء2019-2020 وفي موسم ربيع 2020، ها هي تدخل أيضاً إلى المكياج لتشكّل صيحة جماليّة مناسبة لصاحبات الستايل الجريء والملفت.

تزيين الوجه بحبيبات اللؤلؤ، صرعة رأيناها في عروض مجموعات ربيع وصيف 2020 إضافةً إلى أنّها برزت بشكلٍ لافت على مواقع التواصل الإجتماعي وتحديداً على انستقرام وبنترست.

دار Dries Van Noten قدّمت هذه الصيحة الجماليّة فاستعانت بحبيبات اللؤلؤ لتزيين عيون عارضات الأزياء إلى جانب شفاههنّ. طريقة وضع هذه الحبيبات أتت بطريقة ملفتة، لتتماشى مع صاحبات الستايل الجريء حتماً. كذلك، رأينا صيحة حبيبات اللؤلؤ في اللوكات الجمالية لعارضات أزياء Slashed By Tia، بحيث زيّنت خدودهنّ وأنفهنّ، لتعكس الأسلوب المشاكس الممزوج بنفحة رومانسيّة.

من جهة أخرى وكما ذكرنا أعلاه، برزت أيضاً حبيبات اللؤلؤ المتداخلة في موديلات المكياج على صفحات انستقرام وبنترست. يمكنكِ حتماً أن تستوحي منها لاعتماد هذه الصيحة الجماليّة! الجئي إلى حبيبات اللؤلؤ ووزّعيها على وجهكِ بأكمله للتميّز بلوك مرح بعيد عن الملل. كما يمكنكِ أن تختاري هذا التفصيل لتزيين عينيكِ فقط؛ ضعيها على جفنكِ العلوي كآيلاينر أو على جفنكِ السفلي، أو طبّقيها على محيط عينيكِ بالكامل للحصول على لوك دراماتيكيّ. إن كنتِ تفضّلين الإبتعاد عن هذا القدر من المجازفة، فيمكنكِ أن تكتفي بوضع حبّة صغيرة من اللؤلؤ على زاوية عينيكِ الخارجيّة.

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نصيحة للوك انثوي مضاعف، لا تتردّدي في وضع اكسسوار شعر من اللؤلؤ مع مكياجكِ هذا، خطوة ستجعلكِ محطّ أنظار الجميع من دون شكّ!

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