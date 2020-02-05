لا شكّ أنكِ تعلمين ما هو إتيكيت التعارف، التكلّم مع الناس، إتيكيت تناول الطعام، إتيكيت دعوة الآخرين لمناسبة معيّنة وغيرها الكثير، لكن هل سمعتِ يوماً بالإتيكيت الجمالي؟! في حال لم تكوني على علم بما نقصد، حان الوقت لأن تتعرّفي على 9 قواعد إتيكيت جمالية على كل إمرأة أن تتبعها في الأماكن العامة، لتحافظ على لباقتها وجمالها أمام العموم. ما هي؟ إليكِ الجواب أدناه.

يقول خبراء الإتيكيت، أن وضع المكياج أمام العموم، مطابق لفعل تغيير الثياب أمام الناس. من المفضل أن تذهبي إلى المرحاض أو إلى مكان خالي من الناس للقيام بذلك.

2. عدم إزالة الحمرة عن الأسنان

العديد من السيدات يوضعن في موقف محرج بسبب تلطخ الأسنان بالحمرة. لكن رغم ذلك، لا يجب مسحها أمام الآخرين، حتى لو بشكل سريع!

3. عدم نثر كمية كبيرة من العطر

لا شكّ أن الرائحة الجميلة تزيدكِ جاذبية وأنوثة، لكن لا تكثري منها وترشيها أمام الناس، وإلّا سببتِ الإزعاج للآخرين وتركتِ إنطباع غير جيّد!

4. عدم وضع طلاء الأظافر

إن تطبيق طلاء الأظافر في الأماكن العامّة أمر سيء، وفقاً للقواعد الجمالية. من هنا، احرصي على أن تكون أظافركِ دائماً مرتبة وجميلة، كي لا تضطري لإستخدام الطلاء في العلن.

5. عدم تسريح الشعر

تمشيط الشعر أو تسريحه أمام الناس، يدلّ على أنكِ غير نظيفة وفقاً للإتيكيت الجمالي. لا تقومي بهذه الخطوة في الأماكن العامّة، وحافظي دائماً على لباقتكِ.

6. عدم تبادل فرشاة الشعر مع الآخرين

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في حال تواجدتِ في مكان معيّن وطلب منكِ فرشاة شعر، لا تقومي بإعطائها لأحد وإلّا كسرتِ القواعد الجمالية، كما إنه أمر غير محبز من ناحية النظافة الشخصية. فضلاً عن ذلك، من المفضل أن لا تسرّحي شعر صديقتكِ أمام العموم تفادياً لإزعاج الآخرين وحرصاً على المحافظة على نظافة المكان.

7. عدم وضع ربطة الشعر في اليد

الكثير من النساء ومن دون إنتباه، يضعن ربطة الشعر في المعصم. هذا الأمر غير مبرر بالنسبة للقواعد الجمالية، ومن المستحسن أن تترك الربطة في الحقيبة.

8. عدم وضع القبعة في الأماكن المغلقة

عند دخولكِ إلى مكان مغلق، احرصي على إزالة القبعة كي لا تقللي من إحترام الناس، بحسب الإتيكيت.

9. عدم وضع الحقيبة على الطاولة

وضع الحقيبة على الطاولة، يحجب النظر أمام الآخرين. لذلك، إتبعي القواعد الجمالية وعلّقي الحقيبة على الكرسي أو ضعيها وراء ظهركِ.

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