تعرفي على طريقة وضع أحمر الشفاه الداكن

تحتل درجات أحمر الشفاه الداكنة هذا الموسم مكانة مميزة لمكياج موسم الشتاء فهذه الدرجات أكثر إنتشارا بين نجمات هوليوود , لذا نقدم لك سيدتي اليوم الطريقة المثلى لوضع أحمر شفاه داكن كالمحترفين , والتي يتم إيضاحها من خلال السطور القليلة القادمة.

طريقة وضع أحمر شفاه داكن كالمحترفات

تخفيف مكياج العيون

إذا كنت ترغبين سيدتي في الحصول على مكياج مثالي إحرصي على موازنة مكياج العيون مع أحمر الشفاه إذا كنتي ترغبين في وضع أحمر شفاه باللون الداكن , فعليكي بالتقليل من مكياج العيون والعكس , وعند عند اختيارك لأحمر شفاه بدرجات داكنة , فإن التخفيف من ظل الجفون يكفيك مع وضع الماسكرا بدون الحاجة إلى تحديد عينيك بإستعمال الآيلاينر البارز .

ترطيب الشفاه

قبل قيامك بوضع أي درجة من درجات أحمر الشفاه الداكنة , إحرصي على وضعطبقة بسيطة من مرطب الشفاه ثم قومي بتركها لمدة من 5 _ 10 دقائق لتجف شفتيك جيدا , مما يساعدك هذا على الحفاظ على ثبات لون أحمر الشفاه , مع العلم جيدا أن الألوان الداكنة تظهر عيوب الشفاه من الجفاف والتشققات .

إستعمال فرشاة الشفاه

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حيث أن تلطخات أحمر الشفاه الداكن أصعب كثيرا , لذا يفضل إستعمال فرشاة مناسبة لتقومين بتوزيع أحمر الشفاه جيدا مع سهولة التحكم فيه , وعليكي البدأ من الزاويا الخارجية ومن ثم قومي بالدمج بإتجاه منصف الشفاه .

تحديد الشفاه جيدا

إذا كنت ترغبين في الحفاظ على ثبات أحمر الشفاه باللون الداكن , عليكي إستعمال محدد الشفاه , مما يساعد على المحافظة على لون رائع وجذاب مع الحد من التلطخات , فإحرصي سيدتي على إستعمال قلم تحديد بنفس لون قلم أحمر الشفاه حتى يكون أسهل عند الدمج .

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