أبرز الخطوات التي يجب القيام بها عند وضع الماسكارا

القاهرة - لايف ستايل
وضع المكياج على الوجه هو فن يوجد وراءه قدر كبير من المعرفة والممارسة والمهارة التي لابد أن تكتسبها الفتاة قبل أن تقبل على خطوة وضعه، بالإضافة إلى اختيار المنتجات المثالية التي تناسب نوع البشرة، وتعتبر الماسكارا هي واحدة من أهم أدوات الفتاة فهى تستخدمها يوميا في مكياجها اليومى.
الخطوة الأولى
إذا كنت ترغب في الحصول على رموش لولبية فعليك استخدام نوع من الماسكارا تساعدك على ذلك، وعند وضعها ابدأى من الرموش السفلية ثم على الرموش العلوية، بدءًا من داخل العين، وهذا سيضمن أن المسكارا تكون بالشكل المظبوط.
الخطوة الثانية
إذا كنت تريدين نظرة جميلة، فعليك وضع الماسكارا بزاوية وعند استخدامها قومى بإمالة الفرشاة قليلاً نحو الزاوية الخارجية للعين، واحرصي دائما على وضع الماسكارا بالقرب من جذر الرموش، مما يساعد في الحفاظ علي نظرة جذابة لكِ.
الخطوة الثالثة
إذا كنتِ تريدين الرموش الطويلة، ضعى فى اعتبارك أنه قبل وضع طبقة جديدة من الماسكارا، يجب عليك الانتظار لبضع ثوان حتى تجف الطبقة السابقة من الماسكار، حتى تعطيك النتيجة المثالية.
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