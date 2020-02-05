إليك أجمل العطور التي تغمرك بأوراق الورود

يعتبر عطر Miss Dior Rose N’Roses النسخة الجديدة لخط Miss Dior الذي تم الإعلان على أنه عطر منعش من ماء التواليت وسينزل للأسواق مع بداية يناير 2020.

يمنحك هذا العطر بالإضافة لنسماته الجذابة انتعاشة وحيوية وتألق، فهو يأخذك على الفور إلى حقل مغطى بالورود الجميلة مع نسمات أخرى ابتكر مزيجها المميز خبير العطور فرانسواز ديماتشي.

نسمات العطر

نسمات القمة

- اليوسفي الإيطالي.

- البرجموت.

- مستخلص زهرة إبرة الراعي.

نسمات القلب

- ورد غراس.

- الورد الدمشقي.

نسمات القاعدة

- المسك الأبيض.

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