3 صيحات رائجة يمكنكِ اعتمادها في حفلات الزفاف هذا الموسم

مع استلام بطاقة الدعوة إلى مناسبة، حفلة أوعرس، أوّل سؤال تطرحه كل سيدة على نفسها: ماذا سأرتدي لأبدو مميّزة بين الحضور؟ من هنا سنساعدكِ لتحصلي على الجواب، إذ سنقدم لكِ 3 صيحات رائجة هذا الموسم مع تصاميم مرتبطة بها. اختاري منها ما يحلو لكِ ويناسب أسلوبكِ.

طبعات الأزهار لإطلالة أنثوية

عندما تكونين ضيفة ضمن زفاف وسط أجواء الطبيعة، عليكِ التحلي بأسلوب أنثوي رومانسي. اختاري نقشات وطبعات الأزهار والورود وركّزي على أن تكون الأقمشة شفافة وهدلة.

اللون الأخضر لإطلالة عصرية

في زفاف ضمن أجواء الغابات والأدغال، عليكِ أن تكوني خلاقة في إطلالتك وفائقة العصرية. إلجئي إلى اللون الأخضر المضيء واختاري أيضاً نقشة الفهد الجريئة. من المهم أن تكون حقيبتكِ قطعة Statement.

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اللون الأسود لإطلالة جذابة

البسي حلة الجاذبية في حفل الزفاف الذي ستحضرينه، من خلال اللون الأسود، ومن خلال قماش الدانتيل وأخيراً من خلال الحذاء الذي يصل إلى طول الركبة.

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