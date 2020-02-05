أكثر من 10 موديلات جوارب ملونة لإطلالة بعيدة عن الملل

الجوارب بمختلف أشكالها وألوانها تعتبر أكسسوار أساسي يكمّل الإطلالة وينقلها إلى مستوى آخر، فكيف إذا كانت ملوّنة؟ تتعدد موديلات الجوارب الملوّنة: بعضها مصنوع من التول، بعضها من المخمل وبعضها الآخر من الصوف أو مطرّز بالحبيبات البرّاقة. حتى لا تكوني محتارة أي موديل ستختارين، جمعنا لكِ أكثر من 10 موديلات جوارب ملوّنة لإطلالة ملفتة.

الجوارب الملوّنة تأتي بأشكال مختلفة إمّا منخفضة تحت الكاحل أو تصل إلى حدوده، كما تجدين موديلات غير مرئية أي قصيرة للغاية، وأخرى تصل إلى حدود الركبة. هذا ليس كل شيء، بإمكانكِ انتقاء الجوارب الملوّنة بالتدرّج وبالطبعة التي تريدينها. كذلك، يمكنكِ تنسيق الجوارب الملونة بالطريقة التي تتماشى مع أسلوبكِ. إن كنتِ تعتقدين أن هذه الجوارب صعبة التنسيق و تتطلّب براعة لكي يبدو اللوك على الموضة ومناسباً لسنّكِ وأسلوبكِ، سنقدّم لكِ بعض النصائح التي تمكّنكِ من أن تنجحي في فعل ذلك.

اختاري الجوارب بنفس لون ملابسكِ لإطلالة كاملة ملوّنة أو اختاريها بلون ثاني يتماشى أو حتى يتضارب مع الأوّل. أما إذا كنت من صاحبات الستايل الجريء، فلا تترددي في تنسيق جواربكِ مع الصندال. ستضيفين الجاذبية والشغب على إطلالتكِ وستواكبين الموضة في الوقت عينه. إضافةً إلى ذلك، نسّقي الجوارب الملوّنة والمطبّعة مع ملابس مطبّعة أيضاً.

إذا كنتِ صاحبة أسلوب مرح فهذه الجوارب تناسبكِ تماماً. اختاري اللون، النقشة والموديل الذي يلفتكِ وتمتّعي بإطلالة مفعمة بالحركة والعفوية. أمّا إذا كنتِ من السيّدات صاحبات الستايل الكلاسيكي، فستجدين صعوبة في اعتماد الجوارب الملوّنة. في حال أردت إرتدائها ننصحكِ بأن تعتمديها بطريقة غير بارزة وأن تختاري الجوارب القصيرة جداً تماماً مثل موديل جوارب Vans المطبعة بالخطوط العمودية وجوارب Women’s Secret باللون الأحمر والمطبعة بنقشة الورود.

لإطلالة منمّقة وملفتة، اختاري جوارب ملونة تتّسم بالحبيبات البراقة مثل تصميم Gucci. من جهة أخرى، إن كنتِ من النساء صاحبات الستايل المينيمالي فننصحكِ باختيار جوارب خالية من أية نقشات أو تطريزات مثل موديل Miu Miu باللون البرتقالي والذي يصل إلى حدود الركبة، كما ويمكنكِ أن تختاري تصميم Maria La Rosa الذي يتّسم بلونه المعدني.

إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب العصري، فلا غنى لكِ عن تصميم Topshop، الذي تزيّن بطبعة الفهد بلون النيون الأخضر وجوارب Calzedonia المطبّعة بنقشة المربّعات. إضافة إلى ذلك، يمكنكِ اختيار تصميم Falke الذي يتّسم بالمزج بين لونين مختلفين أو الجوارب الشفافة أو تلك المصنوعة من المخمل.

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للوك شبابي معاصر، إلجئي إلى الجوارب المطبّعة بعبارات مثل تصميم Shein . أخيراً، إذا كنتِ تبحثين جوارب ملوّنة للبيت، فما عليكِ سوى اختيار تلك المصنوعة من الفرو أو الصوف تماماً مثل موديل Hunkemöller.

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