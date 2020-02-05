حذاء سيقترن بإطلالاتكِ النهارية هذا الموسم

إذا كنتِ من محبّات الموسم الصيفي أم تميلين إلى الشتاء أكثر، في الحالتين حتماً افتقدتِ التصاميم التي تناسب الجوّ الحار، خصوصاً بعد أن تعرّفت على الكثير من الصيحات المرحة التي اكتسحت مجموعات الأزياء الجاهزة لربيع 2020اتّخذت الصنادل حصّة كبيرة من هذه الصرعات، من بينها الصندال المريح أو Utility Sandal الذي عاد إلى الواجهة، خصوصاً ذلك الذي اشتهر بقصاته البعيدة عن المثالية.

بالإضافة إلى عصريتها هذا الموسم، كثيرةٌ هي إيجابيات هذه الصنادل، ستؤمّن راحتكِ ومواكبتكِ للصيحات الجديدة في الوقت نفسه هذا الصيف!

من مميّزات الـutility sandals هي أنّها ذات أشرطة وكعب عريضان وهذا ما يعزّز المظهر النحيل للقدم. تأتي بعض هذه التصاميم ذات كعب متواصل من الأمام حتّى الخلف وعالي بعض الشيء، تناسب الإطلالات النهارية والسيدة صغيرة القامة، حيث ستمدح القوام من دون أن تكون إطلالتها رسمية الطابع، بل كاجوال بامتياز.

أمّا الراحة فهي ميزة هذه الصنادل الأساسية، مهما اختلف شكلها أو قماشها، ستشعرين أنّكِ حافية القدمين.

الصنادل المريحة في مجموعات ربيع 2020

صحيح أننا رأينا هذه الصنادل المريحة كلّها ذات طابع كاجوال بامتياز على منصّات العروض الربيعية، لكنّها أتت بتصاميم بألوان وأشكال متعدّدة، تعرّفي عليها لتستثمري أنتِ أيضاً أموالكِ في أحذية مثلها.

استحوذت على انتباهنا هذه الصنادل في مجموعة Michael Kors حيث أتت ذات كعب ضخم: عالي بعض الشيء وعريض جداً، أما الأشرطة فأتت متوسّطة العرض، غمرت القدم بلمسة راحة ونعومة. هذا الصندال من بين أكثر الخيارات الموفقة إذا كنتِ صاحبة قامة صغيرة.

أمّا تصميم Nanushka فحمل روحاً أنثوية أكثر، أوّلاً من خلال لونه الزهري الملفت وثانياً بكعبه المسطّح، تصميم مليء بالنعومة والأنوثة

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وإذا كنتِ من المواكبات للصيحات الجديدة، فأنتِ حتماً تعلمين أنّ العقدة في الصنادل هي من أكثر التفاصيل رواجاً ها الموسم، فما رأيكِ أن تجمعي صيحتين في صندال واحد؟ الحذاء المريح من مجموعة Sacai بالأشرطة المقترنة بالعقدة وبألوان راكزة سيكون حليفكِ لإطلالة مريحة مع صديقاتكِ خلال التسوّق، مع أولادكِ في النزهات وفي لوكاتكِ النهارية.

إليكِ تصاميم أخرى قدّمتها المجموعات العالمية لتكون حليفتكِ في الإطلالات فائقة الراحة هذا الصيف.

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