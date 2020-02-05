إطلالات فاشينيستا تؤكد أن الموضة المتحفظة يمكنها أن تتبع آخر الصيحات

بين حقبة الثمانينيّات المليئة بالنيون، القصات الدراماتيكية، الأقراط المنسدلة، وحقبة التسعينيّات المشهورة بالنظّارات الصغيرة، قبعة الصيادين، حقائب الكتف الصغيرة... نحتار ماذا نختار! لكن من الواضح، أن صيحات موسم ربيع وصيف 2020تدعوكِ جميعها لأمر واحد: أن تتجرّئي وتخرجي من منطقة الأمان! دعي التردّد وراءكِ، لأنّ أكسسوارات الموسم، أتت لتدعمكِ بجرعةٍ من القوّة بفضل أشكالها الهندسيّة، الشفّافة والمبتكرة التي تحملها. كلا! نحن لا نطلب منكِ المساومة على أسلوبكِ المتحفّظ... ومن وحي الرائدات في مجال أسلوب Modest، جمعنا أفكار، إطلالات وأساليب، تؤكد أن الموضة المتحفظة ليست مضادة لآخر الصيحات. استوحي!

حقيبة XS أم XXL

خير الأمور أوسطها! لكن ليس عندما يتعلق الأمر بأكسسواراتكِ! جعل المصمّمون الحقائب والنظارات، إما صغيرة جدّاً أو بحجم XXL. أرسلت دار Jacquemus عارضات الأزياء على المنصة حاملات حقائب صغيرة تحوّلت إلى حديث السوشيل ميديا خلال أسابيع الموضة. الخلاصة؟ كوني متطرفة في اختياراتكِ، تماماً كمدونة الموضة Leen Al Ghouti التي تتقن لعبة الأحجام عندما تنسق أكسسواراتها. لينا معروفة بأسلوب الأندروجين العصري، وعلى غرارها يمكنك اعتماد السترات أو المعاطف بقصّة الأكتاف العريضة مع سراويل ذات الخصر العالي أو الواسعة، لكن في المقابل دعي نظاراتكِ الشمسية وحقيبتكِ الصغيرة الحجم تخلق التوازن لهذا اللوك. لكن ماذا لو كنتِ من اللّواتي يفضلن الحقائب الكبيرة؟ لا مانع من ذلك، لكن احرصي أن تختاري الحجم الأكبر عند التسوّق، لأنه كما ذكرنا سابقاً لا مكان للحجم المتوسط!

الأقراط الطويلة + الفستان البسيط

ضجت منصات عروض هذا الموسم بالأقراط الكبيرة والطويلة التي تضيف لمسة دراماتيكيّة. قدّمت دور الأزياء هذا الأكسسوار بأشكال، أحجار وأحجام مختلفة، لدرجة أنّ بعضها تخطى طوله مستوى الرقبة ولامس الأكتاف. إنْ ظننتِ أنّ هذه الصيحة لا يمكن أن تتماشى مع الأسلوب المتحفّظ، فإنّ الصحافيّة Noor Tagouri وعارضة الأزياء الصومالية الأصل Ugbad Abdi ستغيران رأيكِ. كلتاهما اتبعتا التكتيك نفسه باعتماد فستان بسيط بلون واحد وإضافة الأقراط الطويلة، لتكون نجمة الإطلالة. أحببنا كيف أضافت نور أيضاً تربان بنقشة الأزهار، أضاء وجهها وعكس ألوان فستانها. أما Ugbad، فاختارت أقراط مرصعة بأحجار من نفس لون فستانها، لكنها كسرت رتابة الأبيض من خلال تربان باللّون الفوشيا الداكن. استوحي لإطلالاتكِ في سهرات رمضان.

نصيحة

إنْ كانت رقبتكِ صغيرة، بإمكانكِ اعتماد الأقراط الطويلة، لكن التي لا يتعدّى طولها مستوى الذقن!

القبعات + أزياء التسعينيات

صحيحٌ أنّ القبعات كانت تغيب لفترات عن منصّات العروض، لكن هذا الموسم، أثبتت وجودها عن حقّ! أبرزها كان قبّعة البيريه التي تذكّرنا بأسلوب المرأة الفرنسيّة والتي رافقت تصاميم Dior وقبّعة الصيّاد التي تمنحنا شعوراً بالنوستالجيا لأيام التسعينيات ومغنّي الراب! أتت هذا الموسم بطرقٍ أكثر ابتكاراً، مزخرفة كما في عرض Anna Sui، مطبعة بالأزهار كما في مجموعة 3.1 Phillip Lim وتمّ تنسيقها مع وشاح للرأس على شكل حجاب كما في عرض Sonia Rykiel. أضافت مدوّنات الموضة هذه الأكسسوارات إلى إطلالاتهن، فلفتتنا Hodan Yusuf بتنسيقها لقبعة البيريه فوق حجابها مع لوكات مختلفة تحاكي أسلوبها الجريء، فيما اعتمدت Maria Alia إطلالة كاملة بروح التسعينيّات، اكتملت من خلال السترة الكبيرة الحجم والنظّارات الصغيرة والبرّاقة. إنْ كنتِ تبحثين عن أساليب إضافيّة لاعتماد هذه القبعة، يمكنكِ الاستلهام من Dina Tokio التي نسّقت القبّعة مع Boiler Suit وحقيبة يد شفّافة الرائجة هذا الموسم.

حقيبة الخصر + البزة العصرية

ترتبط حقيبة الخصر أو الـFanny Pack أكثر بإطلالات الستريت ستايل، لكنّها حصلت على تحديث هذا الموسم لتتحول إلى Belt Bag يناسب السيدات الأنيقات! قدمت دور الأزياء مثل Burberry وGivenchy هذا الموسم حقيبة الـBelt بأشكال هندسية راقية تناسب سيدة الأعمال التي لا تريد المساومة على أناقتها بهدف الشعور بالراحة. سواء كانت مع فستان طويل أو سروال جينز، قميص بقصة غير متوازية وعباءة، فهذه الحقيبة قادرة أن ترتقي بإطلالتكِ إلى الأناقة بشكلٍ غير متكلّف. وجدت مدوّنات الموضة المحجّبات، مثل Dalal AlDoub و Melanie Elturk الطريقة الفضلى لاعتمادها بأسلوبٍ عمليّ ومحتشم، وذلك من خلال إضافتها إلى البزة أو إلى القميص ذي الياقة العالية. هذا اللوك سيجعلك تنتقلين من ساعات العمل إلى عشاء مع الصديقات دون أن تبدّلي أيّ تفصيل في إطلالتكِ!

نصيحة



اختاري بزّة باللّون البيج الرائج أو بلونٍ قويّ يزيدكِ ثقةً وتألّقاً!

أكسسوار الشعر + الحجاب

أكسسوارات الـClip، سواء البسيطة أو المرفقة بعبارات، هي الأبرز هذا الربيع، لكن إنْ كان شعركِ مختبئاً تحت حجابكِ، فذلك لن يمنعك من اتباع هذه الصيحة. زيّني حجابكِ بأحد هذه الأكسسوارات كما فعلت عارضة الأزياءSalma J، أو لم لا تضعينها فوق التربان للحصول على إطلالة كاجويل كما فعلت Dina Tokio في إحدى إطلالاتها.

الوشاح الحريري بعقدات متنوّعة

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اجتاحت الأوشحة الحريرية بنقوشها البوهيمية عروض الموسم، فالتفت على شكل تربان وعصبة رأس في عرض Michael Kors وVersace ، فيما برزت ملفوفة بعقدةٍ كبيرة عند الرقبة في مجموعة Erdem. أما مدونة الموضة السورية الأصل Marwa Atik، فابتكرت طريقتها الخاصة، من خلال لفّها على خصرها وتنسيقها ببساطة مع قميصٍ وسروال دنيم بقصة واسعة! مزيج فريد بين أسلوب الكاوبوي والأزياء المتحفظة.

حقاب القش والشبك + أزياء مينيمالية

أتت حقائب القش والشبك لتشعرنا أنّ الشعور بالعطلة

الصيفية مباح كل يوم! سيطرت هذه الصيحة على صور إنستقرام في الموسم الماضي، فباتت صيحة رئيسية في هذا الموسم أيضاً! وليس هناك أفضل من مدونة الموضة المغربية الأصل Imane Asry لتمدّك بالوحي لاعتماد هذه الصيحة بأكثر من طريقة، مستخدمةً مهاراتها في تنسيق الأزياء. إيمان معروفة بأسلوبها المينيمالي. من أكثر الإطلالات التي لفتتنا، تنسيقها فستان الساتان مع سروال الجينز، الأقراط الهندسية الكبيرة وطبعاً حملها حقيبة الشبك على شكل سلة. أعادت إيمان تدوير الحقيبة نفسها في إطلالةٍ أخرى متعددة الطبقات، فأضافت التنورة، بطريقةٍ ذكية، إلى سروال جينز واسع وحذاء بوتس ذي كعبٍ حادّ، لتحصل على إطلالة مختلفة كليّاً!

حقائب شفافة + أساليب متناقضة

تلاعبي بالألوان، النقوش، الطبعات والخطوط بقدر ما تشائين! نسقي المبالغة أيضاً مع الحقائب الشفافة. أخذت مدونة الموضة الكويتيّة Ascia AKF هذه الصيحة إلى مستوى آخر عندما نسقت حقيبة الظهر الشفافة مع قميص Hoodie برّاق وتنورة خضراء مزينة بالنقاط . هذا اللوك هو البرهان الأكبر على أنّ الأسلوب المتحفظ لا يعني بالضرورة الابتعاد عن الإبهار، وأنّ الحقيبة الشفافة ليست مملّة كما تعتقدين. اتبعت آسيا أيضاً مقاربة أكثر مينيمالية عندما اعتمدت حقيبة Shirley Leather & PVC Tote من Staud مع تنورة زرقاء وقميص أبيض.

نصيحة

ستخوّلك الحقيبة الشفافة اعتماد ألوان أحذية أو ملابس جريئة من دون الوقوع في فخ المبالغة!

حقائب هندسية + عباية تقليدية

إنْ كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فإنّ الحقائب النجمة هذا الموسم ستضيف نكهة عصريّة إلى إطلالاتكِ. اجعلي صور Hala Alharithy دليلكِ لاعتماد العباية التقليدية مع حقائب رائجة بجنون كحقيبة Olivia من Rejina Pyo، أو أضيفي حزاماً يحمل حقائب متعددة إلى إطلالتكِ واعتمدي نظاراتٍ صغيرة باللّون الأسود، كما فعلت Fatma Husam.

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