13 حيلة ذكية تساعدكِ في معرفة حقيقة نوعية وجودة الملابس

لا يوجد أسوأ من إنفاق المال على ملابس تهترئ بسرعة أو ملابس غير مرتّبة بسسب عدم التركيز على أبسط التفاصيل. من المعلوم أن التصاميم ذات النوعية العالية، يجب أن تبقى بحلّتها الجيدة لعدّة سنوات. إليكِ 13 حيلة مع صور لمساعدتكِ في التسوّق بذكاء ومعرفة الفرق في اختيار الملابس ذات نوعية وجودة عالية لإطلالة أنيقة أكثر. من المؤكد وجود ملابس ذات نوعية جيّدة وتضمّ على الأقلّ 3 من هذه المعايير في مختلف المتاجر.

أنظري إلى ما وراء القماش

لتقييم جودة القماش بسرعة، ضعي القماش باتجاه النور، إذا استطعت رؤية يديكِ من خلال القماش، فهذا يعني أنّه ذات نوعية سيئة والعكس صحيح. ضعي هذه العبارة دائماً قيد الإعتبار: كل ما كانت القماشة أسمك، كل ما كانت ذات نوعية أعلى. القماش الشفاف، هو أكثر عرضة للإهتراء لأنّه يحتوي على عدد أقلّ من الأنسجة. إضافة إلى ذلك، لا يتم إستثناء القماش الحريري الباهظ من هذه القاعدة، إذ الحرير ذي النوعية العالية يجب أن يكون سميك.

قومي باختبار القرمشة Scrunch Test

ضعي جزء من قطعة الملابس في قبضة يدكِ وامسكيه لبضع ثوان، ثم اتركيه. هل بقي القماش متجعّد أم أنّه رجع لحالته الطبيعية؟ إذا بقي مجعّد فهذا دليل على أن القطعة ذات نوعية غير جيدة وأن ليس عليكِ الإستثمار بها.

شدّي القماش Pull Test

الملابس ذات الجودة العالية، لديها القدرة على الحفاظ على شكلها من بعد ارتداءها. إليكِ حيلة أخرى تساعدكِ أيضاً بتقييم جودة ملابسكِ بسرعة. قومي بشدّ التصميم، إذا لاحظتِ أنّ القطعة باتت غريبة ومختلفة عن شكلها الأساسي، فهذا يعني أنّها ليست ذات جودة عالية.

تأكّدي من عدم وجود سحابات ظاهرة

الملابس المصممة لتدوم طويلاً، يجب أن تكون مصنوعة بطريقة تقلل من فرصة حدوث أي خلل أو إنشقاق فيها. لذلك، احرصي على عدم اختيار تصاميم ذات سحابات مكشوفة لأنها أكثر عرضة على التعليق وتمزيق القماش. الكثير من المعامل تلجأ لهذا النوع من السحاب الظاهر بسبب كلفته القليلة وطريقة استعماله السهلة. في هذا الإطار، خلال تسوّقكِ الجئي إلى اختيار الملابس المصنوعة من سحابات مبطنة ذات ماركة مثل Ykk وتأكّدي من خياطته بشكل مخفي.

تأكّدي من الخياطات الزائدة Hem Allowances

الخياطات الزائدة هي العرض الذي يترك من القماش ويلتف إلى الداخل. إذا كنتِ صاحبة قامة طويلة، فأنتِ بالفعل تقدّرين أهمية وجود هذه الخياطات الزائدة في سراويلكِ وتنانيركِ. تأكّدي من وجودها في الملابس، إذ أنّها عنصر من العناصر الدالة على النوعية العالية.

تأكّدي من استعمال طريقة الخياطات المخفية French Seam

هذه التقنية في الخياطة هي الأفضل والأرتب، إذ أنّ جميع الخياطات من الداخل مخفية. ستلاحظين نظافة وترتيب القطعة من الداخل كما الخارج.

تأكّدي من أن النقشات تتلاقى عند نهاية الخياطة

بهذه الطريقة الدقيقة ستلاحظين الفرق بين نوعية الملابس. التصاميم التي تتلاقى فيها النقشات مثل طبعة الخطوط العمودية وطبعة المربعات، تتطلّب وقت وقماش أكثر لصنعها، خطوة تتخطاها العديد من الشركات.



تأكّدي من الدرزات

الدرزات الصغيرة والقريبة من بعضها تكون بالعادة أقوى. من الجهة الأخرى، الدرزات الكبيرة يمكن أن تجعل القطعة أكثر عرضة للتفكك. التصاميم التي تدوم أكثر، هي التي لا يوجد بين درزاتها فراغات. إضافة إلى ذلك، من أهمّ الحيل لمعرفة جودة ملابسكِ هو التأكّد من استعمال خيط بنفس لون القماش.

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تأكّدي من الأزرار والعراوي

تأكّدي من الخياطات الثابتة والقوية عند العراوي، كما ويجب عدم وجود أي خيط ظاهر. إضافة إلى ذلك، تكّدي من متانة الأزرار.

تأكّدي من وجود البطانة في السترات

الملابس المبطنّة هي بالتأكيد ذات جودة عالية. لكن احرصي على عدم اختيار السترات المبطنة بقماش البوليستر والتي تباع بسعر باهظ على أنّها ذات نوعية جيّدة. الجئي دائماً إلى اختيار البطانة المصنوعة من الحرير أو القطن.

تأكّدي من ترتيب حبكة حافة الملابس

يمكنكِ معرفة القطعة إذا كانت ذات نوعية عالية من خلال حبكة حافاتها. احرصي على عدم شراء الملابس ذات الحافات المتروكة بدون ترتيب وخياطة جيدة أي على حالها. في المقابل، اختاري التصاميم التي تتميّز بحافاتها المطوية إلى الداخل والمثبّتة بدرزات.

تأكّدي من نوعية سروالكِ الجينز

كيف تفرّقين بين ذلك ذي الجودة العالية وذلك ذي الجودة الخفيفة؟ إليكِ بعض الخطوات:

إذا شعرتِ بعدم الراحة عند تجربتكِ لسروال جينز، فهذه علامة جيّدة، إذ أنّه مصنوع من قماش سميك وذات أنسجة صلبة. من الجهة الأخرى، ابتعدي عن الجينر الرقيق والمريح، إذ يدلّ على النوعية المتدنية نظراً لخضوعه للعديد من المواد الكيمائية، ممّا يقلّل من متانته.

اختاري الجينز ذات قصّة خصر مقوّسة وابتعدي عن مويل الخصر المستقيم. في هذا الإطار، إذا لاحظتِ أن سروالكِ لم يعد ملتصقاً بخصركِ عند الجلوس، فهذا يعني أنّ القصّة مستقيمة. في المقابل، الخصر المقوّس يتماشى مع منحنيات جسمكِ.

إذا لاحظتِ بأن خياطات الجوانب للجينز تلتف وتصبح في الخلف أو في الأمام، فهذا يدلّ بالإجمال إلى نوعية السروال المتدنيّة.

تأكّدي من حبك التطريزات وعدم لصقها

الغراء هو وسيلة سهلة، رخيصة وسريعة، لذلك يلجأ لاستخدامها العديد من المعامل. إذا اردت تسوّق ملابس مزيّنة بالتطريزات اختاريها مطرّزة وحبكة عليها مباشرةً. أمّا إذا اخترتِ ملابس مطرّزة بالحبيبات البرّاقة، فاحرصي على عدم وجود أي آثار للغراء.

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